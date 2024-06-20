ما الجديد في تطبيق الملاحظات في نظام iOS 18؟

يُعدّ تحديث iOS 18 أكبر وأهم تحديث لجهاز آيفون، فهو يتضمن تطبيقات جديدة تمامًا مثل: تطبيق كلمات المرور، بالإضافة إلى مجموعة من التحديثات المهمة للتطبيقات الموجودة سابقًا مثل: الرسائل والصور والإعدادات، والملاحظات.

في هذا المقال سنتحدث عن تطبيق الملاحظات (Notes) الذي سيحصل على مجموعة متنوعة من المزايا الجديدة القوية في نظام iOS 18 مثل: النسخ الصوتي المباشر وغير ذلك، وسنذكر جميع المزايا الجديدة فيما يلي:

1- تسهيل تنظيم الملاحظات:

إذا كنت تستخدم تطبيق الملاحظات بكثرة، فقد تواجه في بعض الأحيان مشكلة في تنظيم الملاحظات إذا كانت كثيرة أو كان محتواها كبير، ولمساعدتك في تنظيمها بسهولة، حسنت آبل قدرات تطبيق الملاحظات في أنظمة التشغيل iOS 18 و iPadOS 18 و macOS Sequoia، ليكتشف تلقائيًا العنوان الرئيسي أو العنوان الفرعي ويجعل المحتويات التابعة لهذا العنوان موجودة في الجهة السفلية في قسم قابل للطي.

في نظامي iPadOS وmacOS، يؤدي تحريك المؤشر بالقرب من الحافة اليسرى للعنوان الرئيسي أو العنوان الفرعي إلى ظهور سهم جديد متجه إلى الأسفل يمكنك النقر فوقه لطي القسم التابع للعنوان؛ مما يؤدي إلى إخفاء كل شيء فيه فورًا، وإذا نقرت فوق السهم مرة أخرى ستتمكن من كشف المحتوى الخاص بالقسم. وأما في نظام التشغيل iOS 18 فستحتاج إلى النقر فوق العنوان لرؤية السهم، ثم يمكنك النقر فوق السهم لإظهار المحتوى التابع للعنوان.

2- إمكانية تمييز النصوص بألوان مختلفة:

في نظام iOS 18، عند تحديد نص معين داخل ملاحظة، يمكنك تمييزه بواحد من الألوان الخمسة التالية:

الأرجواني.

الوردي.

البرتقالي.

الأخضر.

الأزرق.

3- النسخ الصوتي المباشر:

قبل مؤتمر WWDC، كانت إحدى مزايا الذكاء الاصطناعي المُشاع عنها هي القدرة على الحصول على نسخ مكتوبة من التسجيلات الصوتية في المذكرات الصوتية أو في الملاحظات.

وفي مؤتمر WWDC 2024 أعلنت آبل مزية نسخ المذكرات الصوتية الجديدة التي ستتوفر في وقت لاحق من هذا العام، وباستخدام هذه المزية ستتمكن من تسجيل المذكرات الصوتية في تطبيق الملاحظات والحصول على نسخة مكتوبة منها.

4- ملاحظات الرياضيات:

يتضمن تطبيق الملاحظات أيضًا مزية تابعة لتطبيق الآلة الحاسبة وهي مزية Math Notes التي تساعد تطبيق الملاحظات في تعرّف أي معادلة رياضية تكتبها ويمكنه حلها فورًا، ويمكن للمستخدم تعديل بعض الأجزاء في المعادلة، وستتغير الإجابة لحظيًا. ويمكن الاستفادة من هذه المزية في هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك.

وبالإضافة إلى المزايا السابقة، سيتضمن تطبيق الملاحظات مزية Smart Script الجديدة المخصصة لقلم Apple Pencil التي تتيح لك الكتابة بخط اليد في تطبيق الملاحظات وستُحسّن النص المكتوب ليبدو أفضل وأسهل للقراءة. وهذه المزية ستكون مفيدة بنحو خاص لمُستخدمي أجهزة آيباد.