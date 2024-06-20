كاسبرسكي تحذر من عمليات احتيالية جديدة تستهدف مستخدمي تيليجرام 

اكتشف باحثو كاسبرسكي أن المحتالين يستهدفون مستخدمي تطبيق تيليجرام في جميع أنحاء العالم بعمليات احتيالية جديدة، تهدف إلى سرقة العملات الرقمية التي تُعرف باسم (Toncoins) – والتي تُعرف اختصارًا باسم (TON) – وذلك باستخدام مخطط قابل للتوسع بسرعة، ويرتكز على أدوات المضاعفة للعملات المشفرة ودعوة الأصدقاء.

وقد أكد خبراء كاسبرسكي أن هذا المخطط يعمل منذ نوفمبر 2023 على الأقل، وبالنظر إلى الشعبية المتزايدة لعملات (Toncoins) وتطبيق تيليجرام، فإن هذا المخطط يمثل تهديدًا حقيقيًا لمستخدمي التطبيق.

وقد استهدف المحتالون الضحايا من مختلف أرجاء العالم عبر مخطط دعوة لجذب مستخدمي تطبيق تيليجرام، حيث يتلقى الضحايا المستهدفون روابط للمشاركة في (برنامج الربح الحصري) من أحد الأشخاص في قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم.

ثم يشجع المحتالون الضحايا على الانضمام إلى روبوت غير رسمي في تطبيق تيليجرام، تحت ادعاء أنه مصمم لتخزين العملات المشفرة، ويدعونهم لربطه بمحافظهم الحقيقية. وفي الوقت نفسه، يوجه المحتالون الضحايا المُحتملين لشراء عملات (Toncoins) من خلال قنوات شرعية مثل: روبوت تيليجرام الرسمي، أو (أسواق الند للند) P2P markets، أو بورصات العملات المشفرة، وهو ما قد يمنح هؤلاء الضحايا شعورًا زائفًا بالأمن.

وبعد ذلك، يُطلب من الضحية شراء ما يُسمى بأدوات المضاعفة من روبوت منفصل في التطبيق، ويدعي المحتالون أنه يجب على المستخدمين إكمال هذا الإجراء لبدء تحقيق الربح.

ولكن بعد الشراء، يفقد المستخدم عملته المشفرة دون أمل باسترجاعها، وتتراوح تكاليف (أدوات المضاعفة) – التي يطلق عليها المحتالون أسماء مثل: دراجة، أو سيارة، أو قطار، أو طائرة، أو صاروخ – بين 5 عملات Toncoin و 500 عملة، ويعتمد ذلك على التعرفة التي يختارها الضحايا المُحتملون.

وتعليقًا على ذلك، قالت أولجا سفيستونوفا، كبيرة محللي محتوى الويب في شركة كاسبرسكي: “يروج المحتالون لأدوات المضاعفة على أنها أدوات تتيح للمستخدمين تحقيق الربح من عملاتهم بطريقة ما. ويشبه هذا المخطط أدوات المضاعفة المستخدمة في الألعاب عبر الإنترنت. إذ يكتسب المستخدم مزايا إضافية من خلال شراء واحدة منها”.

كيف يهدف المحتالون إلى الربح من أصدقاء الضحايا؟

بعد إغراء المستخدم بشراء (أدوات المضاعفة) المزيفة، يتمادى المحتالون أكثر لتوسيع نطاق المخطط الاحتيالي. إذ يُطلب من الضحية إنشاء مجموعة خاصة في تطبيق تيليجرام، وإضافة أصدقائه ومعارفه إليها، ومن ثم مشاركة رابط دعوة مولد خصوصًا لهم، ومقطع فيديو يحتوي على تعليمات لتحقيق الأرباح، وبالطبع هذا الفيديو سجله المحتالون سابقًا.

وقد أكدت سفيستونوفا أن برنامج الدعوة يُعدّ مكونًا رئيسيًا في المخطط، فكلما زاد عدد الأشخاص المشاركين، زادت أرباح المحتالين. ويدعي المحتالون أنه يجب انضمام خمسة أشخاص على الأقل إلى المجموعة الخاصة عبر رابط الدعوة لتتمكن الضحية من بدء تحقيق الربح، حتى أنهم يقترحون أن يتصل الضحايا بكل شخص قاموا بدعوته، وأن يشرحوا لهم التفاصيل شفهيًا.

ووفقًا للمحتالين، ستحصل الضحية على دفعات مقابل كل صديق يدعوه للانضمام، كما ستحصل على عمولة مقابل كل أداة مضاعفة تُشترى عن طريق الدعوات.

من أطلق شبكة (Toncoin)؟

أطلق الأخوان الروسيان نيكولاي وبافيل دوروف، مؤسسا تطبيق تيليجرام، (شبكة تيليجرام المفتوحة) Telegram Open Network – المعروفة اختصارًا باسم (TON) – في عام 2018 بهدف إنشاء شبكة بلوك تشين من الجيل الثالث مع قابلية توسع عالية ومعاملات سريعة ورسوم منخفضة.

ولكن في عام 2020، واجهت شبكة (TON) مشكلات تنظيمية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وقد أدى ذلك إلى إلغاء تيليجرام للمشروع في عام 2021.

ثم في عام 2022، تولى مجتمع من المطورين وعشاق العملات الرقمية المشفرة مهمة إعادة إحياء TON، والآن، بات المشروع مدعومًا من مجتمع مستقل. ولكن أهم ما يميز عملات Toncoin، هو ارتباطها بتطبيق تيليجرام، الذي وصل عدد مستخدميه إلى 900 مليون مستخدم شهريًا، وبات يحتل المرتبة السادسة بين أكثر التطبيقات استخدامًا، بالإضافة إلى كونه من أكثرها تنزيلًا في العالم. لذلك، تُعدّ احتمالات الاحتيال المرتبطة بهذه الشبكة خطيرة بنحو خاص.

وصايا خبراء كاسبرسكي للحماية من هذه العمليات الاحتيالية:

ينصح خبراء كاسبرسكي المستخدمين بتوخي الحذر بشأن أي عروض تَعد بالثراء السريع، حتى لو جاءت من الأصدقاء أو المعارف. كما ينوهون إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الأمنية التالية:

لا تنقل العملات المشفرة إلى محافظ غير معروفة أو مشبوهة.

استخدم حلول الحماية الشاملة لأصول العملات الرقمية المشفرة الخاصة بك، مثل: استخدام حل (Kaspersky Premium)، لتأمين محفظتك المشفرة من المحتالين، والتهديدات الأخرى. كما ينبهك هذا الحل عند زيارة مواقع الويب المشبوهة.

احرص على تثقيف نفسك باستمرار، وعلى سبيل المثال، يمكنك فعل ذلك من خلال قراءة منشورات شركة كاسبرسكي للبقاء على اطلاع على أحدث المخططات الاحتيالية، وإن لزم الأمر، قدم معرفتك للأشخاص المقربين إليك، وخاصة أولئك الذين ليس لديهم خبرة رقمية بعد.