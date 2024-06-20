سناب شات تعاين نموذج ذكاء اصطناعي لتوليد تجارب الواقع المعزز

قدمت سناب شات نظرة مبكرة على نموذج ذكاء اصطناعي قادم قادر على تحويل محيط المستخدم من خلال الواقع المعزز.

ويسمح النموذج الجديد للمبدعين بتحويل توجيه نصي إلى عدسة مخصصة، مما قد يفتح الباب أمام بعض التجارب الجديدة.

وفي المعرض العالمي المعزز، شوقت سناب شات لنسخة مبكرة من نموذج توليد الصور في الوقت الفعلي عبر الجهاز القادر على توليد تجارب الواقع المعزز المباشرة، وكشفت الشركة أيضًا عن أدوات ذكاء اصطناعي توليدي لمبدعي الواقع المعزز.

وأوضحت سناب شات أن النموذج صغير بما يكفي لتشغيله عبر هاتف ذكي وسريع بما يكفي لإعادة عرض الإطارات في الوقت الفعلي، مسترشدًا بمطالبة نصية.

وقالت الشركة: “ظهور نماذج توليد الصور بالذكاء الاصطناعي التوليدي كان أمرًا مثيرًا، ويجب أن تكون هذه النماذج أسرع بكثير حتى تكون مؤثرة في الواقع المعزز، ولهذا السبب تعمل فرقنا على تسريع نماذج التعلم الآلي”.

ويبدأ مستخدمو سناب شات برؤية العدسات مع هذا النموذج التوليدي في الأشهر المقبلة، وتخطط الشركة لتقديمها إلى المبدعين بحلول نهاية العام.

وقالت الشركة: “تشير نماذج التعلم الآلي التوليدي الموجودة ضمن الأجهزة إلى اتجاه جديد مثير للواقع المعزز، وتمنحنا هذه النماذج مساحة لإعادة النظر في كيفية تخيلنا لتقديم تجارب الواقع المعزز”.

وأعلنت الشركة أيضًا إطلاق Lens Studio 5.0 للمطورين مع إمكانية الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة التي تساعدهم في إنشاء تأثيرات الواقع المعزز بسرعة كبيرة مقارنةً بما هو ممكن حاليًا، مما يوفر عليهم أسابيع.

ويستطيع منشئو الواقع المعزز إنشاء عدسات السيلفي selfie عن طريق توليد تأثيرات وجه واقعية باستخدام تقنية التعلم الآلي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنهم إنشاء تأثيرات أسلوب مخصصة تطبق تحولًا واقعيًا على وجه المستخدم وجسمه والمناطق المحيطة به في الوقت الفعلي.

ويمكن لمنشئي المحتوى أيضًا إنشاء أصل ثلاثي الأبعاد في دقائق وإدراجه في عدساتهم.

كما يمكن لمنشئي الواقع المعزز إنشاء شخصيات، مثل الكائنات الفضائية، باستخدام توجيه نصي باستخدام تقنية Face Mesh. ويمكنهم أيضًا إنشاء أقنعة الوجه والمواد في غضون دقائق.

وتتضمن منصة Lens Studio 5.0 مساعد ذكاء اصطناعي يمكنه الإجابة عن الأسئلة التي قد يطرحها منشئو الواقع المعزز.