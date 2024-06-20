خدمة الطب المرئي في موسم الحج.. فحوصات طبية سريعة وآمنة باستخدام الذكاء الاصطناعي

قدمت الإدارة العامة للخدمات الطبية في وزارة الداخلية السعودية، خدمة طبية جديدة مبتكرة خلال موسم الحج هذا العام، وهي خدمة الطب المرئي باستخدام كبسولة معززة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصال الحديثة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة خلال 6 دقائق فقط لرجال الأمن في مقار العمل، وذلك للمشاركين في موسم الحج 1445هـ.

فكيف تعمل هذه الكبسولة الصحية المعززة بأحدث التقنيات، وكيف ساهمت في تعزيز خدمات الرعاية الصحية في موسم الحج هذا العام؟

الكبسولة الصحية، هي عبارة خدمة متنقلة معززة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصال الحديثة لتقديم الرعاية الصحية عن بُعد وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة خلال دقائق معدودة فقط.

وتتيح الكبسولة إجراء 26 قياسًا فيسيولوجيًا دقيقًا، من أهمها: قياس الطول والوزن، وكتلة الجسم والعضلات، وضغط الدم، ودرجة الحرارة، ونسبة الأكسجين، ومتطلبات الطاقة، ومعدل ضربات القلب، وتقلب ضربات القلب.

ثم تحلل بيانات الحالة الصحية للمستخدم عبر الذكاء الاصطناعي المدمج في الكبسولة، مما يسمح بتقديم استشارة طبية عن بُعد مع طبيب مختص، كما يمكن تسجيل الأدوية اللازمة عبر نظام (وصفتي) الإلكتروني.

كيف ساهمت الكبسولة في تعزيز خدمات الرعاية الصحية في موسم الحج هذا العام؟

ساهمت هذه الكبسولة الصحية التجريبية في تعزيز خدمات الرعاية الصحية في موسم الحج هذا العام، من خلال عدة عوامل، أبرزها:

الوصول الفوري للرعاية الصحية: تتيح هذه الخدمة إجراء الفحوصات الصحية والحصول على الاستشارات الطبية اللازمة خلال دقائق معدودة فقط.

تتيح هذه الخدمة إجراء الفحوصات الصحية والحصول على الاستشارات الطبية اللازمة خلال دقائق معدودة فقط. تقليل الازدحام في المستشفيات: تقلل هذه الخدمة الحاجة إلى زيارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، مما يوفر الوقت والجهد على المستشفيات، وكذلك على رجال الأمن المشاركين في موسم الحج.

تقلل هذه الخدمة الحاجة إلى زيارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، مما يوفر الوقت والجهد على المستشفيات، وكذلك على رجال الأمن المشاركين في موسم الحج. الخصوصية والراحة: توفر هذه الخدمة بيئة آمنة وخاصة لإجراء الفحوصات الطبية والاستشارات الطبية في مقار عمل منسوبي قطاعات وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، لضمان حصولهم على رعاية صحية سريعة وفعالة خلال موسم الحج.

#الخدمات_الطبية⁩ بوزارة الداخلية تقدم خدمة الطب المرئي باستخدام كبسولة معززة بالذكاء الاصطناعي في موسم حج 1445هـ#يسر_وطمأنينة#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/zmZKfHemAK — الخدمات الطبية بوزارة الداخلية (@moimsgovsa) June 19, 2024

لذلك قد ساهمت خدمة الطب المرئي باستخدام الكبسولة المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية المقدمة لرجال الأمن خلال موسم الحج 1445هـ، وتُعدّ هذه الخدمة نموذجًا يُحتذى به لتقديم رعاية صحية مبتكرة وفعالة في المستقبل.

الخدمات الطبية في المشاعر المقدسة:

جهزت الإدارة العامة للخدمات الطبية في وزارة الداخلية، مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والعيادات الشاملة التخصصية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بطاقتها القصوى، كما هيئت مراكز صحية موسمية يقوم على تشغيلها كوادر طبية وصحية مؤهلة من منسوبي الخدمات الطبية في مختلف التخصصات.

علاوة على ذلك، قدمت الإدارة وحدات تخصصية شاملة لضربات الشمس، وغسيل الكلى، إضافة إلى المناظير والعمليات الجراحة والرعاية التنفسية.

كما تضمنت منظومة العمل تهيئة فرق ميدانية متنقلة للطب الإسعافي مزودة بأحدث التجهيزات الطبية والحقائب الإسعافية، والأطباء، والممرضين، والمسعفين.

وقدمت الإدارة العامة للخدمات الطبية في وزارة الداخلية أيضًا الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى خلال أيام التشريق، وقد شملت الخدمات المقدمة وجود فرق طبية في الميدان لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لضيوف الرحمن في مشعر منى، من خلال فرق إسعافية وكوادر طبية مختصة برعاية المصابين بالإجهاد الحراري وضربات الشمس وغيرها من الحالات الإسعافية.

جانب من جهود الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في خدمة ضيوف الرحمن.#يسر_وطمأنينة#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/fw2yQzYNeF — الخدمات الطبية بوزارة الداخلية (@moimsgovsa) June 16, 2024

وقد جاء ذلك ضمن الخطة العامة للخدمات الطبية خلال موسم الحج، وخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.