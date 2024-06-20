جوجل تطرح نسخة تجريبية جديدة من أندرويد 15

أطلقت جوجل الإصدار التجريبي الثالث من أندرويد 15 عبر أجهزة Pixel، مما يجعلنا أقرب إلى الإصدار المستقر النهائي في وقت لاحق من هذا العام.

ومع هذا التحديث، يصل الإصدار التجريبي إلى مرحلة استقرار المنصة، مما يعني الانتهاء من واجهات برمجة التطبيقات.

ويمكن للمطورين البدء باختبار تطبيقاتهم مع هذا الإصدار شبه النهائي، كما يمكن إصدار التطبيقات التي تستهدف أندرويد 15 عبر Google Play.

وفي تدوينة تعلن الإصدار التجريبي الجديد، سلطت جوجل الضوء على تغيير مهم في واجهة مستخدم مفتاح المرور.

ويمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى التطبيقات التي تستهدف أندرويد 15 باستخدام مفاتيح المرور مع تعرف الوجه أو بصمة الإصبع أو قفل الشاشة في خطوة واحدة.

ويستخدم الآن مفتاح المرور مع المصادقة البيومترية في خطوة واحدة بدلًا من خطوتين، إذ أدمجت الشركة مطالبة Google Password Manager لاستخدام مفتاح المرور في شاشة الإدخال البيومترية.

وتوجد أيضًا خيارات احتياطية جديدة يمكنك الوصول إليها في القوائم المنسدلة للوحة المفاتيح وحقول النص إذا نقرت بطريق الخطأ بعد مطالبة مفتاح المرور.

ومن الممكن تحديد متى لا يعمل نموذج القياسات الحيوية جيدًا، وحذفه تلقائيًا، ومن ثم مطالبتك بإعادة التسجيل.

ويمكنك فعل ذلك يدويًا، مع أن القدرة الجديدة من شأنها أن تساعد الأشخاص الذين لا يدركون أن إعادة تسجيل القياسات الحيوية قد يحسن الأداء.

وتوجد الكثير من العوامل التي تؤثر في مدى نجاح نموذج القياسات الحيوية، وغالبًا ما تؤدي إعادة التسجيل إلى حل المشكلات التي تنتج عن النموذج غير المستقر.

وفي حال رفض مطالبة تسجيل الدخول، فإن النظام يعرض اقتراحات مفتاح المرور واقتراحات تطبيقات إدارة كلمات المرور الأخرى في صف اقتراحات لوحة المفاتيح وفي القوائم المنسدلة.

وأهملت جوجل تقنية WebSQL في Android WebView وستصبح غير فعالة عبر جميع إصدارات أندرويد في غضون 12 شهرًا، وذلك بعد إزالتها من كروم.

ويوصي اتحاد شبكة الويب العالمية W3C باستخدام تقنيات واجهة برمجة تطبيقات تخزين الويب، مثل IndexedDB، لقواعد بيانات الويب.

ويدعم أندرويد 15 الآن الأجهزة ذات الحد الأقصى لحجم صفحة الذاكرة الذي يصل إلى 16 كيلوبايت، ارتفاعًا من 4 كيلوبايت المعتاد.

كما يمكن تمكين الرسوم المتحركة السابقة التنبئية افتراضيًا من أجل تحفيز المطورين على دعم الميزة.

وعلى غرار ميزة المجلد الآمن من سامسونج، تسمح ميزة المساحة الخاصة بقفل تطبيقات معينة خلف مصادقة إضافية.