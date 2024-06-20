الرياض تستضيف مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا للأمن السيبراني في نوفمبر المقبل 

تستضيف العاصمة السعودية مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا (Black Hat MEA 2024) – الذي يُعدّ الحدث الأضخم والأسرع نموًا في قطاع الأمن السيبراني – بنسخته الثالثة على مدى ثلاثة أيام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم) في شهر نوفمبر المقبل.

وقد كشف مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2024، عن استضافة نخبة من المتحدثين المتخصصين بأمن المعلومات في قمته التنفيذية المقرر عقدها خلال المدة الممتدة من 26 إلى 28 من نوفمبر 2024.

وسيشارك في المؤتمر هذا العام نخبة من المبتكرين والمستثمرين وخبراء الاختراق الأخلاقي من مختلف أنحاء العالم، بدءًا من وادي السيليكون وحتى ساو باولو.

كما تستقطب القمة التنفيذية السنوية أكثر من 100 شخص من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال أمن المعلومات والمديرين التنفيذيين من كبرى المؤسسات العالمية، لتبادل وجهات النظر والخبرات حول أحدث التطورات في مجال الأمن السيبراني، بما يشمل: الحوسبة الكمومية والتشفير، والذكاء الاصطناعي، وأمن سلسلة التوريد، وأمن القوى العاملة عن بعد، واستجابات الكشف عن التهديدات.

مشاركة عالمية واسعة في مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا:

تشمل قائمة المتحدثين المبدئيين كلًا من:

لاكشمي هانسبال، المستشار الإستراتيجي والمستثمر في شركة سيليكون فالي سي آي إس أو إنفيستمنت.

لوري ويد، رئيسة مسؤولي البيانات في مكتب مدير الاستخبارات الأمريكية.

جيسون لاو، الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في كريبتو دوت كوم، المنصة العالمية الرائدة لتداول العملات الرقمية.

كريج ماك إيوان، نائب الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات والرئيس العالمي للتكنولوجيا السيبرانية والعمليات في شركة يونيليفر.

غاري هايسليب، كبير مسؤولي أمن المعلومات ومستشاري الاستثمار لدى سوفت بنك.

سونيل يو، المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة كنوستك.

كيفن جونز، الرئيس العالمي لأمن المعلومات في باير جروب.

جينيفر إيوبانك، نائبة مدير الابتكار الرقمي السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

أشيش شريستا، الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات لدى جاكوار لاند روفر.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قالت أنابيل ماندر؛ نائبة الرئيس الأول في شركة تحالف، الجهة المنظمة للمؤتمر بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز: “نشهد اليوم تغيرًا في أهداف الأمن السيبراني أكثر من أي وقت مضى، وذلك لمواكبة التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع نظرًا إلى الطبيعة المتطورة للتهديدات. ويشهد العالم تغيرات متسارعة في العديد من المجالات، بما يشمل: الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والترابط التقني والبشرية عمومًا التي ما تزال أحد أكبر مصادر التهديدات للمؤسسات”.

وأضافت ماندر: “سيناقش الخبراء خلال المؤتمر هذه القضايا والمخاطر المرتبطة بها، كما سيضعون الحلول المحتملة لها. وتعتزم شركة (تحالف) تنظيم الدورة القادمة على مدار ثلاثة أيام في مكان أوسع لاستيعاب العدد الأكبر من الجهات العارضة والزوار المهتمين بالاستماع إلى نخبة من العاملين في قطاع الأمن السيبراني والتواصل معهم، عقب النجاح الكبير الذي حققته الدورة الماضية والمكانة المتميزة التي رسختها المملكة العربية السعودية في مجال الأمن السيبراني”.

ومن جانبه، قال كريج ماك إيوان، نائب الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات والرئيس العالمي للتكنولوجيا السيبرانية والعمليات في شركة يونيليفر: “نشهد زيادة في التهديدات السيبرانية أكثر من أي وقت مضى، بالتزامن مع مواصلة العالم والمنظمات وشركات التصنيع الاعتماد على الأتمتة والرقمنة، إلى جانب الخطوات المتسارعة التي يشهدها الذكاء الاصطناعي وتنامي معدلات الهجمات المفاجئة”.

وأضاف إيوان: “بوصفنا الجهات الداعمة للأمن السيبراني، نعتقد أن قوتنا الحقيقية تكمن في التعاون والمشاركة السريعة للمعلومات والأفكار لمواجهة البيئات العدائية المتزايدة التي نصادفها في مجال عملنا. ويوفر مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا فرصة حقيقية للتعاون ومناقشة القضايا الملحة التي تواجهنا، كما يساهم في إرساء واقع أمني جماعي ضد الجهات الفاعلة في مجال التهديدات السيبرانية”.

ومن جانبه، قال جيسون لاو، الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في كريبتو دوت كوم، وأحد المتحدثين في المؤتمر: “بوصفي عضوًا في المجلس الاستشاري في مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا، أُدرك القيمة الكبيرة التي تضيفها هذه الفعالية لمشهد الأمن السيبراني العالمي، حيث توفر ملتقىً يستقطب خبراء ومختصين من مختلف المجالات لتبادل المعارف ودفع عجلة الابتكار ووضع إستراتيجيات لمعالجة التهديدات السيبرانية التي تتطور يوميًا”.

وأضاف لاو: “يوفر المعرض منصة للوصول إلى مستويات غير مسبوقة من التعاون، ويساهم في نشر الوعي وتعزيز القدرات لإحراز التقدم في المجالات المهمة، مثل: الثقة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني”.

معرض يجمع قادة وروّاد الأمن السيبراني:

ينعقد تحت مظلة المؤتمر أيضًا معرض ضخم يجمع قادة وروّاد الأمن السيبراني على المستويين الإقليمي والدولي، بما يشمل بعض أبرز الخبراء في القطاع.

ويشارك في المعرض متحدثون من كاسبرسكي، التي نجحت في التصدي لما يصل إلى 30 مليون هجمة سيبرانية في دولة الإمارات العام الماضي، وفورتي نت، وأوبن تكست، وبيلدر إيه آي، وهلب أي جي، وإنفوبلوكس، ونت ويتنس، وبالو ألتو، وريكوردد فيوتشر، وتريند مايكرو.

ويضم مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2024 برنامجًا غنيًا بالفعاليات التفاعلية، مما يعزز مكانته كواحد من أبرز معارض الأمن السيبراني في العالم. وتشمل تلك الفعاليات الإحاطات الإعلامية حول القطاع والجلسات التدريبية، ومسابقة سايبر سييد المخصصة للشركات الناشئة، وبرنامج المستثمرين، ومساحة (آرسنال) بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا، التي يعرض فيها المطورون أحدث الأدوات والمنتجات المفتوحة المصدر.

وتتعاون الجهات المنظمة مع شركة تولز ووتش في مساحة (آرسنال) بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تتيح للزوار اكتساب خبرة عملية قيمة؛ ويشارك فيها خبراء متخصصون في أمن المعلومات نصائح مهنية قيمة، ويقدم مخترقون أخلاقيون أحدث وسائل الاختراق.

فعالية بلاك هات كامبس:

يستضيف المعرض أيضًا فعالية بلاك هات كامبس، وهي منصة مخصصة للمبتدئين في القطاع تتيح لهم حضور محادثات متنوعة ولقاء الخبراء الذين يعرضون سبل تطوير حياتهم المهنية في مجال الأمن السيبراني.

مسابقة التقط العلم:

تشتمل منطقة الأنشطة أيضًا ضمن المؤتمر على مسابقة التقط العلم، وهي مسابقة للاختراق الأخلاقي بنمط التحدي وبمشاركة أكثر من 1,000 متسابق من مختلف المستويات.

بينما تستضيف مسابقة سايبر سييد شركاتٍ ناشئة تتنافس للحصول على مجموعة من الجوائز. وتتضمن المسابقة جلسات توجيه إذ يمكن للمرشحين النهائيين تقديم أفكارهم أمام لجنة الحكام.