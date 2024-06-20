إنستاجرام تضيف البث المباشر للأصدقاء المقربين فقط

تتطلع إنستاجرام إلى زيادة المحادثات الجماعية في التطبيق، مع إضافة الأصدقاء المقربين عبر البث المباشر، مما يسمح للمستخدمين بالبث مع ما يصل إلى ثلاثة أشخاص آخرين في جلسة فيديو خاصة.

وتعد جلسة البث المباشر هذه خاصة؛ لأنه لن يتمكن من مشاهدتها إلا الأشخاص المدرجون في قائمة الأصدقاء المقربين لديك.

ويمكنك الآن البث لأصدقائك المقربين فقط، ودعوة الآخرين في قائمة الأصدقاء المقربين لديك للمشاركة في استضافة البث أو الانضمام إليه.

وتؤدي هذه الميزة إلى توسيع جمهورك ليشمل الأصدقاء المقربين لأصدقائك المقربين، مع أنها في الأساس خيار فيديو مباشر للمجموعات الصغيرة، مما قد يساعد في تسهيل التواصل ضمن التطبيق.

وأصبح الفيديو المباشر وسيلة تواصل رئيسية للمستخدمين الأصغر سنًا، وينعكس ذلك في شعبية محادثات فيديو الرسائل المباشرة و TikTok Live.

وتستفيد ميزة البث المباشر لأصدقائك المقربين من فكرة Houseparty، وهو تطبيق شائع للدردشة المباشرة يسمح للمراهقين بالحفاظ على التواصل مع المجتمع، حتى عندما يكونون في المنزل.

وتهدف ميزة البث المباشر لأصدقائك المقربين إلى توفير طريقة أخرى لمستخدمي إنستاجرام للتواصل في التطبيق، والحفاظ على المجتمع، ضمن مجموعات مترابطة.

وكما هو الحال مع وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، شهدت إنستاجرام تحولًا ملحوظًا في التفاعل داخل التطبيق نحو التبادلات الخاصة، وذلك عبر الرسائل المباشرة.

وشهدت إنستاجرام أيضًا اهتمامًا كبيرًا بميزة الملاحظات Notes التي تسمح للمستخدمين بترك مطالبات للأصدقاء للرد عليها في الجزء العلوي من صندوق الرسائل المباشرة.

وحظيت ميزة الملاحظات Notes بشعبية خاصة بين المستخدمين الأصغر سنًا، وهي مجموعة تحرص إنستاجرام بشدة على الاستمرار بتفاعلها ضمن التطبيق، ولهذا السبب تستمر بإضافة عناصر جديدة إلى ميزة الملاحظات Notes لتعزيزها.

وتوفر ميزة البث المباشر لأصدقائك المقربين طرقًا إضافية للتفاعل والتواصل عبر التطبيق، وخاصة للجماهير الأصغر سنًا.

وعلى صعيد منفصل، تحرص إنستاجرام على توفير طرق إضافية للمستخدمين للتفاعل مع الموسيقى في التطبيق، وهذه المرة عبر إضافة الموسيقى في المنشورات الدائرية التي تتضمن مقاطع فيديو.

ويمكنك الآن إضافة مقطوعات موسيقية لمرافقة تحديثات المنشورات الدائرية، حتى لو كانت تتضمن إطار فيديو.