آبل تضيف تدريبًا على الذكاء الاصطناعي إلى أكاديميتها للمطورين

تواصل آبل جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال عروضها التعليمية هذه المرة عبر أكاديميتها للمطورين.

وحصلت أكاديمية الشركة للمطورين على منهج جديد لتعليم الطلاب كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وهو متاح في 18 أكاديمية في 6 دول.

وأعلنت الشركة أنها تدرب جميع الطلاب والموجهين في أكاديميتها للمطورين على أساسيات الذكاء الاصطناعي. ويمكن أيضًا لخريجي أكاديمية آبل للمطورين المشاركة في التدريب.

وكشفت الشركة عن المنهج الجديد الذي يتاح في وقت لاحق من عام 2024 للطلاب والموجهين وخريجي أكاديميتها للمطورين في 6 بلدان، وهي المملكة العربية السعودية والبرازيل وإندونيسيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتشمل المواضيع المدرجة في المنهج التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. ويوفر المنهج إرشادات وتعليمات بخصوص كيفية إنشاء نماذج تعلم آلي وتدريبها ونشرها عبر أجهزة ومنصات آبل المختلفة.

وبالإضافة إلى دوراتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، تهدف آبل إلى تعليم الطلاب مهارات مفيدة، مثل البرمجة والتصميم والتسويق والمهارات التقنية.

وتمنح هذه المهارات الطلاب طرقًا جديدة لبناء التطبيقات التي تفيد الشركات والمجتمعات المحلية.

وتحتوي الدورات التدريبية ضمن المنهج المحدث أساسيات التقنيات والأطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل Core ML.

ويمكن للطلاب التعلم من المنهج الدراسي وكذلك من خلال المهام المستندة إلى المشاريع، التي تشمل مساعدة مئات الموجهين وأكثر من 12000 من خريجي أكاديمية آبل للمطورين.

وقالت آبل إن المنهج الجديد يتماشى مع القيم الأساسية للشركة المتمثلة في الشمولية، وأنه يشجع الطلاب على التصميم بطريقة تخلق تأثيرًا إيجابيًا في العالم.

وقالت سوزان بريسكوت، نائبة رئيس الشركة لعلاقات المطورين العالمية: “ننظر إلى البرمجة بصفتها لغة عالمية ونؤمن بتمكين المطورين والمبدعين ورجال الأعمال في جميع أنحاء العالم من خلال الأدوات والتقنيات التي تسمح لهم بإنشاء تجارب استثنائية”.

وأضافت: “نحن متحمسون لرؤية ما قد يبنيه الطلاب لخدمة مجتمعاتهم والعالم مع تقديم المناهج المخصصة للذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة الأخرى”.

وتقول آبل إن طرح التقنيات الجديدة وواجهات برمجة التطبيقات المعلنة في مؤتمر WWDC 2024 يمنح الطلاب إمكانية الوصول إلى أدوات إضافية لإنشاء التطبيقات.

وتعد Swift Assist ميزة جديدة في Xcode 16 لكتابة التعليمات البرمجية للمطورين، مما يسمح للمطورين بتجربة أفكار وأطر عمل جديدة لتطبيقاتهم ومشاريعهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول آبل إن Swift 6 يقدم إمكانات جديدة لتعزيز وضوح التعليمات البرمجية وتسهيل البرمجة المتزامنة.