يوتيوب تختبر إضافة الملاحظات إلى مقاطع الفيديو

تختبر منصة مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب ميزة جديدة تسمح للمشاهدين بإضافة “ملاحظات” أسفل مقاطع الفيديو المنشورة لتوضيح المزيد من التفاصيل بشأنها، وفقًا لتصريحات رسمية صادرة عن المنصة.

وتشبه تلك الميزة في مفهومها ميزة “ملاحظات المجتمع” الموجودة في منصة إكس، تويتر سابقًا.

وتقول المنصة المملوكة لجوجل إن الميزة يمكن استخدامها لتوضيح سياق مقاطع الفيديو المنشورة، كما أنها ستكون ذات فائدة عندما يُعاد نشر مقاطع فيديو قديمة على أنها أحداث جديدة.

وتأتي هذه الخطوة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، إذ كانت المعلومات المضللة المنتشرة عبر الإنترنت مشكلة كبيرة خلال الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2020.

ومن المتوقع أن تكون المعلومات المضللة أكثر تعقيدًا خلال انتخابات العام الجاري بسبب تطور آليات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ومن خلال هذه الميزة الجديدة، تسعى يوتيوب إلى الحد من انتشار المعلومات المضللة في المنصة.

وفي البداية، ستكون هذه الميزة التجريبية متاحة في الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية.

وتشير يوتيوب إلى احتمالية حدوث أخطاء خلال مرحلة الاختبار، إذ قد تكون هناك ملاحظات لا تتطابق بنحو جيد مع مقاطع الفيديو المنشورة أو تحتوي على معلومات غير صحيحة، وتدعو المنصة المستخدمين وصنّاع المحتوى إلى تقديم آرائهم بشأن تلك الميزة الجديدة.

وكجزء من مرحلة الاختبار، ستدعو المنصة عددًا محدودًا من المستخدمين لكتابة الملاحظات، وسيكون المستخدمون المؤهلون في البداية أصحاب القنوات النشطة في يوتيوب.

وسيبدأ المستخدمون في الولايات المتحدة رؤية الملاحظات على مقاطع الفيديو خلال الأسابيع والأشهر القادمة، كما تعتزم يوتيوب الاستعانة بجهات خارجية من أجل تقييم مدى فائدة الملاحظات ودقتها، وسوف تستخدم يوتيوب هذه التقييمات لتدريب أنظمتها الخاصة.

وإذا وجد المقيّمون أن الملاحظات مفيدة، فسوف تظهر أسفل مقاطع الفيديو، وسيُطلب من المستخدمين حينها أيضًا تقييم إذا كانت الملاحظة “مفيدة” أو “مفيدة إلى حد ما” أو “غير مفيدة” مع توضيح السبب. على سبيل المثال: يمكن لشخص ما أن يقول إنه وجد الملاحظة مفيدة؛ لأنها استشهدت بمصادر عالية الجودة أو لأنها كُتبت بطريقة محايدة.

ومن المقرر أن تستخدم يوتيوب بعد ذلك خوارزمية لتحديد أي الملاحظات ستُنشر بناءً على التقييمات التي حصلت عليها، وسوف تُطلق تلك الميزة رسميًا في وقتٍ لاحق من العام الجاري.