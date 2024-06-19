واتساب تطور مزايا جديدة لمكالمات الفيديو

تعمل منصة المراسلة الفورية واتساب على تحسين تجربة مكالمات الفيديو من خلال توفير تأثيرات ومرشحات خاصة تعتمد على تقنية الواقع المعزز (AR) لاستخدامها في أثناء مكالمات الفيديو.

ورُصدت تلك التغييرات الجديدة في النسخة التجريبية من تطبيق واتساب، وفقًا لما ذكره موقع WaBetaInfo المهتم بأخبار التطبيق.

وستتيح تلك التغييرات إضافة عناصر تفاعلية مختلفة إلى مكالمات الفيديو. على سبيل المثال: يمكن تشغيل مرشحات وجه ديناميكية من أجل تحسين المظهر أو استخدام وضع الإضاءة المنخفضة لتحسين جودة المكالمات في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وستتيح منصة واتساب أيضًا استخدام شخصيات كرتونية (آفاتار) في أثناء مكالمات الفيديو بدلًا من الأشخاص الحقيقيين لجعل المحادثات ممتعة، أو للحفاظ على الخصوصية دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل الكاميرا.

وتعمل واتساب أيضًا على إعداد أداة لتحرير الخلفيات في أثناء مكالمات الفيديو، من أجل تخصيص الخلفيات أو إخفاء العناصر غير المرغوب فيها في أثناء المكالمات.

ومن الجدير بالذكر أن واتساب أضافت بالفعل بعض المزايا الجديدة إلى مكالمات الفيديو حديثًا، ومنها زيادة عدد المشتركين عبر كافة المنصات إلى 32 شخصًا، وتسليط الضوء على المتحدث في المكالمات الجماعية، بالإضافة إلى دعم مشاركة الصوت عند مشاركة الشاشة.

وتختبر واتساب أيضًا واجهة مُحدّثة لمكالمات الفيديو، لنقل عناصر التحكم إلى شريط في أسفل الشاشة مع تكبير الصورة الشخصية، وتحسين وضوح عناصر التحكم في الأسفل.

وما زالت المزايا الجديدة في مكالمات واتساب قيد التجربة، ولا يُعرف حتى الآن موعد إطلاقها على نطاق واسع.