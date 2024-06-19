موتورولا تطلق هاتفها الذكي الرخيص الثمن Moto E14

أعلنت شركة موتورولا رسميًا هاتفها الذكي الجديد Moto E14 بسعر رخيص بعد مرور نحو 18 شهرًا على إطلاق الإصدار السابق Moto E13.

ويدعم هاتف موتورولا الجديد الشحن السريع بقوة قدرها 15 واطًا لإعادة شحن بطاريته التي تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير، مما يشكل تحسينًا بنسبة قدرها 50% مقارنة بالإصدار السابق الذي صدر العام الماضي.

ويتميز هاتف Moto E14 بتصميم مُجدد مع إطارات نحيفة حول الشاشة. ووفقًا لشركة موتورولا، يمتلك الهاتف شاشة من نوع IPS LCD قياسها 6.56 إنشات محمية بطبقة من زجاج غوريلا جلاس 3، وتبلغ دقة عرض الشاشة 1612 × 720 بكسلًا مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا.

ومع ذلك، يحافظ Moto E14 على معالج Unisoc Tiger T606، وهو المعالج نفسه الموجود في الإصدار السابق، بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 5 ميجابكسل، والكاميرا الخلفية التي تبلغ دقتها 13 ميجابكسل، مع إمكانية تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

وحدثت موتورولا نوع ذاكرة تخزين البيانات من eMMC 5.1 إلى UFS 2.2 بسرعة أكبر ومساحة تخزين قدرها 64 جيجابايت، لكن الهاتف يحتوي فقط على ذاكرة عشوائية قدرها 2 جيجابايت فقط، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل الخفيف الوزن أندرويد 14 جو، ويدعم شبكات الجيل الرابع والواي فاي وبلوتوث 5 مع إمكانية إضافة شريحتي اتصال.

وتطرح موتورولا هاتف Moto E14 في السوق البريطانية بسعر قدره 70 جنيهًا إسترلينيًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، وهي: الرمادي والأخضر والأرجواني، ومن المتوقع إطلاقه في المزيد من الأسواق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.