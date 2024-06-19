تيك توك تنافس إنستاجرام بتطبيق Whee الجديد

تختبر شركة بايت دانس، مالكة تطبيق تيك توك، تطبيقًا جديدًا يُدعى Whee، وهو تطبيق من فئة تطبيقات التواصل الاجتماعي، ويشبه تطبيق إنستاجرام إلى حد بعيد.

وأطلقت الشركة التطبيق الجديد عبر متجر جوجل بلاي لأجهزة أندرويد، لكنه غير متوفر للتحميل في معظم البلدان.

ويسمح تطبيق Whee للمستخدمين “بالتقاط الصور الحقيقية ومشاركتها، لكي يراها الأصدقاء فقط”، وفقًا لما جاء في وصف التطبيق.

ويبدو أن التطبيق الجديد يركز على مشاركة الصور مع الأصدقاء على نطاق محدود، على غرار تطبيق BeReal، بدلًا من نشرها على نطاق واسع، واستهداف قطاع كبير من الجمهور، كما هو الحال في إنستاجرام أو تيك توك.

وتُظهر لقطات الشاشة من تطبيق Whee تصميمًا مشابهًا لتطبيق إنستاجرام. وخلافًا للمنصات الأخرى، سيكون محتوى التطبيق مرئيًا فقط للأصدقاء المختارين، ويمكن للأصدقاء الإعجاب بالمنشورات والتعليق عليها دون أن يتمكن الغرباء من رؤية المحتوى المنشور.

وتقول بايت دانس في وصف التطبيق: “Whee هو تطبيق اجتماعي جديد مصمم للحفاظ على اتصالك بأصدقائك المقربين من خلال لحظات الحياة العفوية. التقط وشارك الصور الحقيقية التي يمكن لأصدقائك فقط رؤيتها، وكن على طبيعتك. Whee هو أفضل مكان للأصدقاء المقربين لمشاركة لحظات الحياة”.

وتتيح بايت دانس التطبيق الجديد في 10 دول فقط، ولا تمنح أي مستخدم خارج تلك الدول إمكانية الوصول إلى التطبيق أو تجاوز القيود الجغرافية.

وكانت المنصة قد أطلقت أيضًا في شهر أبريل الماضي تطبيقًا آخر منافسًا لإنستاجرام يُدعى Notes لمشاركة الصور والمنشورات النصية. وعلى غرار تطبيق Notes، سيحتاج المستخدمون أيضًا إلى حساب تيك توك للتسجيل في Whee.