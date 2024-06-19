تقرير: آبل توقف تطوير الجيل الثاني من نظارة فيجن برو

أوقفت آبل تطوير الجيل الثاني من نظارة فيجن برو للتركيز بنحو كامل على تطوير نموذج أرخص ثمنًا من الجيل الأول، وفقًا لما ذكره موقع “ذا إنفورميشن” التقني نقلًا عن مصادر مطلعة.

ويشير التقرير إلى أن آبل بدأت العمل على نظارة فيجن برو الرخيصة الثمن في عام 2022 تحت الاسم الرمزي N109، بهدف بيع هذا النموذج بسعر مشابه لسعر هواتف آيفون الرائدة التي يصل سعرها إلى نحو 1,600 دولار.

وخططت آبل لإطلاق منتجها بحلول نهاية عام 2024، ولكن حتى بداية هذا العام، لم يكن لديها نموذج أولي ثابت.

وتكافح الشركة من أجل إيجاد طرق لتقليل تكاليف المنتج دون التضحية بالعديد من المزايا، مما يعني أنه من المحتمل أن يتأخر موعد الإطلاق المُعدل حتى نهاية عام 2025، وفقًا لما ذكره التقرير.

ويُقال إن الشركة باتت أقل اهتمامًا بتطوير الجيل الثاني من نظارة فيجن برو، إذ خصصت له عددًا أقل من الموظفين تدريجيًا، في حين تحول اهتمام الشركة إلى تطوير الإصدار الرخيص الثمن من النظارة.

ووفقًا للتقرير، ترغب آبل في الاحتفاظ بالشاشة العالية الجودة الموجودة في الإصدار الأول من فيجن برو في النموذج الرخيص الثمن، علمًا بأنها ذات تكلفة مرتفعة.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن الإصدار المنتظر من النظارة سيأتي بعدد أقل من الكاميرات مع عصابة رأس بسيطة وسماعات أصغر، بالإضافة إلى تعديل التصميم لجعله أخف وزنًا من الإصدار الأول.

وقللت آبل إنتاج نظارة فيجن برو بنسبة قدرها 50% نتيجة انخفاض المبيعات، وتشير التقديرات إلى أن إنتاج الشركة من النظارة لا يزيد على 500 ألف وحدة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت آبل أنها ستبدأ بيع النظارة خارج الولايات المتحدة في بعض الأسواق، مثل الصين وهونغ كونغ واليابان وسنغافورة وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.