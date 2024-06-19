آبل توقف خدمة الدفع بالتقسيط في الولايات المتحدة

أعلنت شركة آبل إيقاف خدمة “Apple Pay Later” التابعة لها، وهي خدمة تسمح للمستخدمين بتقسيم مدفوعات مشترياتهم إلى أربع دفعات تُدفع على أقساط متساوية على مدار 6 أسابيع دون فوائد أو رسوم إضافية.

ويأتي هذا القرار بعد إعلان الشركة أنها ستبدأ السماح بمنح القروض في عمليات الدفع عبر خدمة الدفع الإلكتروني “آبل باي” من خلال شركات خارجية مثل Affirm، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان والخصم بالتعاون مع جهات أخرى مثل “سيتي جروب” في وقت لاحق من العام الجاري، وفقًا لما ذكره متحدث رسمي باسم الشركة في تصريحات لموقع المال والأعمال CNBC.

وأوضحت آبل أنها لن تصدر بعد الآن قروضًا للمشتريات عبر خدمة “Apple Pay Later”، ويشير إيقاف هذه الخدمة إلى أن بعض الخدمات المالية التي تطلقها الشركة لا تلقى النجاح المطلوب أو تتوافق مع إستراتيجيتها العامة.

وأضافت آبل أن المستخدمين الذين يرغبون في التقسيط عند الدفع سيحصلون على هذه الخدمة من خلال وسطاء ماليين آخرين في مزيد من الدول حول العالم، علمًا بأن خدمتها الخاصة Apple Pay Later كانت متاحة فقط في الولايات المتحدة.

وأكدت الشركة أن أولويتها في المرحلة الحالية مع خدمة الدفع الإلكتروني “آبل باي” تمكين المدفوعات الآمنة والخاصة، مشيرةً إلى أن المستخدمين الذين لديهم قروض مفتوحة أو أقساط متبقية سوف يُتاح لهم الوصول إلى الخدمة لإدارة الأقساط والفروض ودفعها.

وقدمت آبل خدمة التقسيط “Apple Pay Later” ضمن نظام الدفع الإلكتروني للسماح للمستخدمين بشراء المنتجات والدفع لاحقًا، وتقسيط المدفوعات التي تتراوح قيمتها بين 50 و 1000 دولار، وسدادها على أربع دفعات دون رسوم أو فوائد، وقد تميزت بكونها مدمجة في تطبيق المحفظة Apple Wallet، مما سمح للمستخدمين بمتابعة مدفوعاتهم وسدادها بسهولة وأمان.