سامسونج تستعد للكشف عن هواتفها الجديدة القابلة للطي

تستعد شركة سامسونج للكشف عن الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية القابلة للطي لعام 2024، إذ ستشمل سلسلتي زد فولد وزد فليب، بالإضافة إلى منتجات أخرى.

ووفقًا لآخر التسريبات، من المتوقع أن تعقد الشركة الكورية حدثًا صحفيًا ضخمًا في العاشر من يوليو المقبل لإعلان أجهزتها الجديدة المنتظرة.

وتقيم سامسونج كل عام حدثين رئيسيين من أحداثها الإعلامية التي تطلق عليها اسم Unpacked. وقد عقدت بالفعل الحدث الأول مطلع العام الجاري عندما كشفت عن هواتف جالاكسي S24 مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

ويأتي حدث سامسونج في منتصف العام الجاري في وقتٍ مبكر مقارنةً بالعام الماضي، وقد يُفسر ذلك برغبة سامسونج في الابتعاد عن موعد طرح هواتف آيفون الجديدة في شهر سبتمبر بمدة أطول.

ومن المقرر أن تكشف سامسونج عن هواتف جالاكسي زد فولد 6 وزد فليب 6 وسط شائعات تشير إلى عزم الشركة توفير إصدار أغلى ثمنًا باسم “ألترا”، وإصدار آخر أقل ثمنًا باسم “FE” لجذب المزيد من العملاء.

وبالإضافة إلى هواتفها القابلة للطي، تعتزم الشركة إعلان الإصدارات الجديدة من الجيل السابع من ساعاتها الذكية، وعلى الأرجح ستطرح الشركة ساعتين جديدتين، وهما جالاكسي وتش 7 و جالاكسي وتش 7 ألترا.

ويتوقع أيضًا أن تعلن الشركة المزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في أجهزتها، بالإضافة إلى الكشف عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بخاتمها الذكي “جالاكسي رينج” كالأسعار وموعد إطلاقه في الأسواق.