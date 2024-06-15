إندونيسيا تهدد بحظر إكس بسبب السماح بالإباحية

تواجه إكس مشكلة مرة أخرى في إندونيسيا، إذ قال وزير الاتصالات والمعلوماتية الإندونيسي، بودي آري سيتيادي، إن إندونيسيا مستعدة لحظر منصة التواصل الاجتماعي إذا لم تمتثل لقانون المواد الإباحية في البلاد لعام 2008 الذي يحظر نشر محتوى البالغين.

وتعد إندونيسيا دولة ذات أغلبية مسلمة، وتطبق قواعد صارمة تحظر نشر المحتوى الذي يعد فاحشًا عبر الإنترنت.

وسمحت المنصة منذ مدة طويلة بمحتوى البالغين، مع أنها جعلت ذلك رسميًا في وقت سابق من هذا الشهر من خلال تقديم سياسة جديدة لمحتوى البالغين.

ويمكن للأشخاص نشر المواد الإباحية عبر إكس طالما أنهم يستخدمون تحذيرًا بخصوص المحتوى.

وكتبت الشركة في الإرشادات الجديدة: “نحن نؤمن باستقلالية البالغين في التفاعل مع المحتوى الذي يعكس معتقداتهم ورغباتهم وتجاربهم، ويشمل ذلك المحتوى المتعلق بالحياة الجنسية. ينطبق هذا أيضًا على المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي أو الصور الفوتوغرافية أو الرسوم المتحركة”.

وأوضح وزير الاتصالات والمعلوماتية الإندونيسي أنه أرسل خطابًا إلى إكس يحذر فيه الشركة من الحظر المحتمل ويوضح العواقب المحتملة لعدم الامتثال. وتخطط الحكومة لإرسال رسائل إضافية قبل اتخاذ القرار النهائي.

وقال سيتيادي: “سنغلق بالتأكيد خدماتها”، في إشارة إلى قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية في إندونيسيا الذي قد يعاقب بالسجن لمدة ستة أعوام إذا نشر شخص ما محتوى إباحيًا.

ولم يردّ إيلون ماسك على خطاب وزير الاتصالات والمعلوماتية الإندونيسي، وزار ماسك إندونيسيا في الشهر الماضي لإطلاق خدمة ستارلينك في المنطقة.

وفي العام الماضي، حظرت إندونيسيا المنصة مؤقتًا عندما غيرت اسمها وبدأت باستخدام نطاق X.com.

واستلزم إزالة الحظر تحقق المسؤولين الإندونيسيين من أن نطاق X.com يشير إلى تويتر وليس موقعًا إباحيًا مباشرًا نظرًا إلى ارتباط الحرف X بمحتوى للبالغين.

وفي عام 2014، حظرت إندونيسيا موقع فينمو بسبب مقاطع فيديو تحتوي عريًا، كما حظرت البلاد أيضًا Tumblr و Imgur.

وبين عامي 2016 و 2023، حجبت إندونيسيا ما يقرب من مليوني موقع إلكتروني بسبب مخاوف من وجود مواد إباحية.

وقد خضع تغيير سياسة إكس أيضًا للتدقيق في ماليزيا، التي لديها قوانين صارمة مماثلة لمحتوى الإنترنت.

ويوجد في إندونيسيا حاليًا ما يقرب من 25 مليون مستخدم عبر إكس، وتحتل المرتبة الرابعة في قائمة البلدان التي تضم العدد الأكبر من المستخدمين.