أمازون تدعم شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة

قالت أمازون إنها تخصص ما يصل إلى 230 مليون دولار للشركات الناشئة التي تبني تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويهدف هذا الاستثمار إلى جعل AWS خيارًا جذابًا للبنية التحتية السحابية للشركات الناشئة التي تطور نماذج ذكاء اصطناعي توليدي لتشغيل منتجاتها وتطبيقاتها وخدماتها.

ويأتي جزء كبير من التعهد الجديد بصفته أرصدة حسابية للبنية التحتية من AWS، مما يعني أنه لا يمكن نقلها إلى مقدمي الخدمات السحابية الآخرين، مثل جوجل ومايكروسوفت.

وتتعهد أمازون بأن الشركات الناشئة في برنامج مسرع الذكاء الاصطناعي التوليدي Geneative AI Accelerator لهذا العام تستطيع الوصول إلى الخبراء والتكنولوجيا من إنفيديا.

كما توفر أمازون دعوة للشركات الناشئة من أجل الانضمام إلى Nvidia Inception، وهو البرنامج الذي يوفر للشركات فرصًا للتواصل مع المستثمرين المحتملين وموارد استشارية إضافية.

ونما برنامج مسرع الذكاء الاصطناعي التوليدي Geneative AI Accelerator، إذ تلقت مجموعة العام الماضي المكونة من 21 شركة ناشئة ما يصل إلى 300000 دولار من أرصدة حوسبة AWS، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ نحو 6.3 ملايين دولار.

وقالت الشركة: “نساعد الشركات الناشئة في إطلاق أعمال تجارية ذات مستوى عالمي وتوسيع نطاقها، وتوفير العناصر الأساسية التي تحتاج إليها من أجل إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تؤثر في جميع جوانب كيفية تعلم العالم وتواصله وممارسة الأعمال التجارية”.

ويتضمن إنفاق أمازون جهودًا، مثل مركز AWS للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بتكلفة قدرها 100 مليون دولار، وأرصدة مجانية للشركات الناشئة التي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي الرئيسية ونموذج مشروع أوليمبوس Project Olympus.

ويأتي إنفاق أمازون على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة إلى اللحاق بمنافسيها من عمالقة التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي المزدهر.

وتدعي أمازون أن أعمالها المختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي قد وصلت إلى عدة مليارات في معدل التشغيل، مع أنه ينظر إلى الشركة على نطاق واسع على أنها متأخرة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.