آبل تحسن Spotlight Search في استعلامات اللغة الطبيعية

تحسن آبل قدرة المستخدمين على الحصول على الإجابات بالطريقة التقليدية من خلال ميزة Spotlight Search، وذلك حتى مع تبني الشركة للذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل iOS 18.

ويمكن الوصول إلى ميزة Spotlight Search عن طريق التمرير إلى الجهة السفلية في منتصف الشاشة الرئيسية، مما يساعد مستخدمي آيفون في اكتشاف الأشياء عبر أجهزتهم وعبر الويب.

ومع نظام التشغيل iOS 18، تسهل آبل على الأشخاص اكتشاف المحتوى داخل تطبيقاتهم باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية، أو الدلالية.

وتستطيع ميزة Spotlight Search البحث عن المحتوى في تطبيقات المطورين، مع أنها لن تعرض النتائج إلا عندما تتطابق مصطلحات البحث تمامًا.

ومع إضافة إمكانات البحث الدلالي هذا العام، يستطيع الأشخاص البحث عن المحتوى في التطبيقات باستخدام مصطلحات بحث متشابهة في المعنى، حسبما أخبرت آبل المطورين في WWDC 2024.

وباستخدام إطار العمل Core Spotlight، يمكن للمطورين توفير المحتوى الذي يريدون جعله قابلًا للبحث عبر Spotlight Search، الذي يخزن في فهرس خاص عبر أجهزة المستخدمين ولا يمكن للتطبيقات الأخرى الوصول إليه.

وبفضل الإمكانات الدلالية الجديدة، يتحسن فهم Spotlight Search لمحتوى المطورين، ويصبح بإمكان المستخدمين البحث عن المحتوى داخل التطبيقات بطريقتهم الخاصة.

وقالت آبل إن هذه الأنواع من استعلامات البحث تستفيد من نماذج التعلم الآلي الموجودة ضمن الجهاز ويمكن تحميلها أو إلغاء تحميلها في أي وقت.

وبالإضافة إلى ذلك، عند استخدام Spotlight Search، يمكن للمطورين المساعدة في تحسين تصنيفات نتائج بحث تطبيقاتهم بمرور الوقت عن طريق إرسال إشارات إلى Spotlight Search عندما يتفاعل مالك آيفون مع إحدى نتائجهم.

وعلى سبيل المثال، إذا كان شخص ما يبحث عن مسار محلي معين للمشي لمسافات طويلة، فقد تكون إمكانيات البحث الدلالي قادرة على العثور على نتائج ذات صلة باستعلام بحث المستخدم باستخدام المدخلات التي فهمتها، مثل موقع المسار أو كلمات رئيسية محددة، حتى لو لم تكن موجودة في اسم المسار ولم تكن متطابقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمطور تحديد أولويات عليا لبعض محتوياته، حسب الحاجة. ويتيح لهم ذلك فعل أشياء، مثل وضع علامة على المسار الذي حفظه المستخدم بصفته مفضلًا ليحتل مرتبة عليا في نتائج البحث.

ووفقًا للشركة، فإن الشخص يجد المسار الذي يريده بسهولة كبرى من خلال هذه النتائج المحسنة عند البحث عن مسار معين باستخدام استعلام باللغة الطبيعية في Spotlight Search.

وأشارت آبل إلى أن هذا التحديث يساعد سيري أيضًا في فهم محتوى التطبيق بطريقة فضلى.

ويؤدي هذا التحديث إلى تحسين تجربة مستخدمي آيفون الذين يستخدمون Spotlight Search للعثور على معلومات من تطبيقاتهم، أو حتى أولئك الذين يستخدمون Spotlight Search بصفتها بديلًا لبحث الويب.