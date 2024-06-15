آبل تجلب خدمة Apple Pay إلى نظام التشغيل ويندوز

ذكرت آبل خلال مؤتمر WWDC 2024 ترقية كبيرة لخدمة Apple Pay مرت دون أن يلاحظها أحد إلى حد كبير، وقد يكون لها تأثير كبير في بعض مستخدمي ويندوز.

وقد تغير الترقية الطريقة التي يستطيع بها المستخدمون دفع ثمن بضائعهم عبر أي متصفح ويب لأجهزة الحواسيب، ولا سيما عبر نظام التشغيل ويندوز.

وأجرت آبل تغييرًا كبيرًا على Apple Pay عبر الويب باستخدام iOS 18. وتقول آبل إن iOS 18 يعمل على توسيع تجربة مستخدم Apple Pay لتشمل أي جهاز يتضمن متصفحًا، ويشمل ذلك الأجهزة خارج نظام آبل البيئي.

وبدءًا من نظام التشغيل iOS 18، يصبح من الممكن استخدام Apple Pay لإجراء عمليات الدفع عبر الويب، حتى عند استخدام متصفح آخر غير سفاري.

ويستطيع المستخدمون استخدام Apple Pay عبر أي متصفح غير سفاري عن طريق مسح الرمز ضوئيًا باستخدام آيفون، وفقًا للشركة.

ويعني التغيير أن مستخدمي ويندوز الذين يستخدمون متصفح إيدج أو كروم أو أي متصفح آخر يجب أن يكونوا قادرين على إجراء الدفعات باستخدام خدمة الدفع Apple Pay لشراء الأشياء.

ووفقًا لشركة آبل، تعد إضافة دعم Apple Pay إلى موقع الويب أمرًا سهلًا للمطورين.

وبمجرد الإعداد، يمكن لمواقع الويب التي تعرض شعار Apple Pay أن تُظهر نافذة منبثقة تقول “امسح الرمز ضوئيًا باستخدام آيفون” إذا اختار المستخدم Apple Pay عند الدفع أثناء استخدام متصفح غير سفاري.

ويمكن للأشخاص بعد ذلك مسح هذا الرمز ضوئيًا باستخدام أجهزة آيفون العاملة بنظام التشغيل iOS 18 بالطريقة نفسها التي يمسحون بها أي رمز استجابة سريعة QR آخر. وتكتمل عملية الدفع الفعلية عبر جهاز آيفون نفسه.

واقتصرت خدمة Apple Pay حتى الآن على متصفح سفاري عبر أجهزة ماك. وبفضل هذه التحديثات، اعتمادًا على المتصفح والأجهزة التي تستخدمها، قد تبدأ برؤية أزرار Apple Pay عبر الويب.

يشار إلى أن آبل أعلنت خلال فعاليات مؤتمر WWDC 2024 إضافات رئيسية عديدة لأنظمة التشغيل iOS و iPadOS و macOS، وكشفت أيضًا عن Apple Intelligence، وهي ميزة ذكاء اصطناعي تشبه إلى حد ما ميزة Windows Recall.