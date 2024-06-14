Brave يدمج نتائج البحث في مساعد للذكاء الاصطناعي

يدمج محرك البحث الذي يركز على الخصوصية ومتصفح الويب Brave نتائج البحث في روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Leo.

وتعتمد نتائج البحث على واجهة برمجة تطبيقات Search مع إدماج Leo في المتصفح. وقال محرك البحث إن هذا التكامل يساعد المستخدمين في العثور على المعلومات الحديثة.

ويمكن للأشخاص استخدام هذا التكامل لجلب معلومات، مثل أحدث النتائج، وتوفير سياق إضافي متعلق بالموضوع أثناء قراءة مقال، والبحث في المواضيع الحديثة وذات الصلة لتوليد منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد Brave أن التكامل يهدف إلى الحفاظ على الخصوصية لأنه لا يطالب المستخدمين بتسجيل الدخول.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لا يخزن محادثاتك مع روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي عبر خادمه.

وقال Brave إنه لا يستخدم الردود لتدريب نموذجه. وأضاف محرك البحث أنه يرسل طلبات إلى خادم إخفاء الهوية أولًا لإخفاء هوية المستخدم.

ويمكنك أيضًا شراء Leo Premium بسعر قدره 14.99 دولارًا شهريًا، مما يمنحك حدودًا عليا وإمكانية الوصول إلى النماذج الحديثة. وقال محرك البحث إنه يصدر رموزًا غير قابلة للربط عند شراء الاشتراك لمنع التعريف الشخصي.

وحاول Brave بناء قدرته على الذكاء الاصطناعي من أجل جذب مستخدمين إضافيين إلى متصفحه ومحرك بحثه.

وأطلق محرك البحث تلخيصًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لمنتج البحث في العام الماضي ليظهر للمستخدمين جوهر الإجابات عن استعلام البحث.

كما أتاح أيضًا مساعد الذكاء الاصطناعي Leo للجميع في شهر نوفمبر 2023. وفي شهر أبريل، قدم محرك البحث ميزة Answer العاملة بالذكاء الاصطناعي للبحث عن أجوبة عن استفسارات المستخدمين.

ودمجت المتصفحات الأخرى، مثل إيدج وأوبرا و Arc و SigmaOS، الذكاء الاصطناعي بدرجات متفاوتة. ومن المحتمل أن يرغب Brave في استخدام مزاياه المتمثلة في امتلاك كل من المتصفح ومحرك البحث لتحسين منتجاته.