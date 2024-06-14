Arc يساعدك في عدم تفويت اجتماعك القادم

يكتشف متصفح Arc تلقائيًا متى يكون لديك اجتماع قادم، وينبهك بشأنه، ويتيح لك أيضًا الانضمام إليه مباشرةً من نافذة المتصفح.

وحصل المتصفح على ميزة “التقويم المباشر” Live Calendar الجديدة لعرض اجتماع تقويم جوجل القادم عبر الشريط الجانبي قبل أن يبدأ مباشرةً حتى لا يفوتك أي اجتماع مهم.

وتتضمن الميزة مؤقتًا للعد التنازلي وزر الانضمام إلى Google Meet الذي يمكنك رؤيته والوصول إليه دون فتح علامة تبويب التقويم.

وعرض المتصفح هذه الميزة في مقطع فيديو توضيحي قصير، وهي موجودة في الشريط الجانبي للمتصفح.

ويظهر مقطع الفيديو أيقونة تقويم صغيرة تتحرك إلى الجهة السفلية حتى موعد الاجتماع القادم للمستخدم.

ويؤدي التمرير فوق الأيقونة إلى إظهار سياق إضافي، ويشمل ذلك الاجتماعات القادمة.

وبمجرد أن يكون الاجتماع على وشك البدء، فإن الاجتماع ينبثق في الجهة السفلية للتقويم، ويصبح بإمكانك النقر على كلمة “انضمام” للانتقال مباشرةً إلى مكالمة الفيديو.

وتتيح لك الميزة الجديدة تثبيت تقويم جوجل في قسم المفضلة لديك للوصول إليه بسرعة في أي وقت.

وبمجرد تفعيل ميزة Live Calendar، فإنها توفر مؤقتات للعد التنازلي لتذكيرك مباشرةً قبل بدء الاجتماع وزر “انضمام” للرد على المكالمات بنقرة واحدة. ويمكنك اختيار المدة التي تريد ظهور التذكير فيها في الإعدادات.

ويمكنك النقر بزر الفأرة الأيمن فوق علامة التبويب المفضلة لتقويم جوجل لتغيير إعدادات التقويم المباشر، مثل الوقت الذي تريد أن يظهر فيه رابط الاجتماع القادم والقدرة على إخفاء الوقت حتى الاجتماع القادم.

وتتاح الميزة في الوقت الحالي للاستخدام مع تقويم واحد مفضل، مع أن Arc يدعم كلًا من Zoom و Google Meet لهذا الغرض.

ويحتوي Arc ميزة تتيح لك التمرير فوق علامة التبويب لرؤية معاينة لاجتماعاتك القادمة وزرًا للانضمام إليها.

وقدم Arc سابقًا العديد من المزايا المفيدة، ويشمل ذلك وكيل الذكاء الاصطناعي الذي يتصفح الويب نيابةً عنك وأداة تلخيص مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتتضمن التحديثات الأخرى شريط أوامر أقل ازدحامًا يزيل أيقونات Shift+Enter التي تظهر بعد البحث وإمكانية التمرير لإعادة فتح علامات التبويب التي أغلقتها عن طريق الخطأ.

وبالإضافة إلى ذلك، يتيح وضع صورة داخل صورة في تطبيق Arc Search للمستخدمين القيام بمهام متعددة، مثل التسوق عبر الإنترنت أثناء مشاهدة مقطع فيديو عبر يوتيوب.