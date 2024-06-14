5 مزايا جديدة في نظام iOS 18 ستغير تجربة استخدام هواتف آيفون

تُضيف شركة آبل في كل عام الكثير من المزايا الجديدة إلى نظام التشغيل iOS، وفي هذا العام ركزت الشركة في إضافة مزايا تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى نظام iOS 18، كما أضافت العديد من المزايا الجديدة الأخرى إلى التطبيقات المدمجة في هواتف آيفون لتعزيز تجربة استخدام هذه الهواتف بنحو كبير، وجعلها أفضل من قبل.

في هذا المقال سنتحدث عن 5 مزايا جديدة قادمة إلى هواتف آيفون عبر نظام iOS 18 ستُحدث فرقًا كبيرًا في كيفية تعاملنا مع هذه الهواتف، لدورها في تسهيل أداء العديد من المهام، وتحسين الخصوصية والأمان.

1- جدولة الرسائل:

جدولة الرسائل من أبرز المزايا الجديدة القادمة إلى تطبيق الرسائل في نظام iOS 18 وهي مزية ستساعدك في تنظيم أوقات إرسال الرسائل النصية إذا كنت تتعامل معها بكثرة في عملك، فهذه المزية تسمح لك بكتابة أي رسالة وتحديد الوقت واليوم الذي تريد إرسال الرسالة فيه إلى شخص معين، وسيرسلها التطبيق تلقائيًا في الوقت الذي حددته.

تُعدّ هذه المزية مفيدة بنحو خاص للأشخاص الذين يستخدمون تطبيق الرسائل بكثرة في عملهم أو في حياتهم الشخصية، وستساعد في إرسال الرسائل الخاصة بمناسبات أو أحداث معينة في وقتها المناسب.

2- تطبيق كلمات المرور:

تُخزّن هواتف آيفون كلمات المرور ومعلومات تسجيل الدخول إلى حسابات المُستخدم في المواقع الإلكترونية المختلفة في قسم (كلمات المرور) Passwords داخل تطبيق الإعدادات.

سيتغير هذا الأمر في نظام iOS 18 الذي يتضمن تطبيقًا خاصًا لكلمات المرور ينظم جميع كلمات المرور والمفاتيح الرقمية والمعلومات الحساسة الأخرى مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان، ويتضمن هذا التطبيق واجهة مستخدم منظمة مع عمود تنقل يسمح للمستخدمين بالتنقل بسرعة عبر فئات مختلفة مثل: كلمات مرور مواقع الويب، وكلمات مرور شبكات الواي فاي، والمفاتيح الرقمية (Passkeys)، وغيرها.

3- قفل التطبيقات:

في نظام iOS 18 سيتمكن مستخدم هاتف آيفون من قفل التطبيقات باستخدام معرّف الوجه Face ID؛ مما يعزز الحفاظ على الخصوصية ويمنع الوصول غير المصرح به للأشخاص الذين قد يستخدمون هاتف آيفون ليس لهم. وبالإضافة إلى إمكانية قفل التطبيقات، ستتمكن أيضًا من إخفاء أيقونات التطبيقات في مجلد مغلق خاص لا يمكن لأحد الوصول إليه.

4- إمكانية تسجيل المكالمة الهاتفية:

سيحصل تطبيق (الهاتف) Phone في نظام iOS 18 على مزية جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدم تسجيل المكالمات الهاتفية.

فعند إجراء مكالمة هاتفية يمكنك البدء بالتسجيل، وعندما يبدأ الهاتف بتسجيل المكالمة سيرسل تنبيهًا إلى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى الموجودة على الخط ليكونوا على علم بأن المكالمة قيد التسجيل.

وفي أثناء تسجيل المكالمة، يستطيع آيفون تقديم نص مكتوب للمكالمة. ويمكن لمزايا الذكاء الاصطناعي (Apple Intelligence) توليد ملخص للنقاط الرئيسية المضمنة في المكالمة، حتى تتمكن من إلقاء نظرة على ما هو مهم.

ستكون هذه المزية مفيدة بنحو خاص للأشخاص الذين يُجرون مقابلات عبر الهاتف؛ إذ ستساعد هذه المزية في تسجيل جميع المعلومات المهمة ليتمكن المستخدم من الرجوع إليها مرة أخرى في أي وقت.

5- إمكانية إرسال الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية:

باستخدام هاتف iPhone 14 أو أي هاتف آيفون صدر بعده، ستتمكن من إرسال رسائل نصية باستخدام خدمة الأقمار الصناعية من آبل في الأماكن التي لا توجد فيها خدمة خلوية أو اتصال بالإنترنت.

في السابق، كان نظام الاتصال عبر الأقمار الصناعية من آبل يقتصر على مزية Emergency SOS، لكن في نظام iOS 18 سيتوسع ليشمل تطبيق الرسائل (iMessage)؛ مما يتيح للمستخدمين إرسال رسائل نصية في المناطق التي لا توجد فيها إشارة خلوية.