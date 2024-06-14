يوتيوب تساعدك في العثور على المحتوى ومشاهدته

تجرب يوتيوب مزايا جديدة باستمرار، وبدأت في الآونة الأخيرة باختبار ملخّص الذكاء الاصطناعي عبر Shorts، وتمتلك الآن الخدمة المملوكة لشركة جوجل تحتوي مزايا إضافية في مرحلة التطوير.

وتختبر المنصة الآن ملخصات الدردشة المباشرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في متابعة المحادثات والتعمق فيها بسرعة أثناء البث المباشر.

وباستخدام الذكاء الاصطناعي، تحلل هذه الميزة الدردشة المباشرة وتقدم ملخص للمحادثة الجارية.

وتختبر يوتيوب هذه الميزة مع مجموعة صغيرة من المشاهدين الذين ينضمون إلى مجموعات البث المباشر المؤهلة باللغة الإنجليزية من خلال مناقشات الدردشة المباشرة النشطة للغاية.

وتجرب المنصة القدرة على استخدام Google Lens للبحث عبر يوتيوب. وفي حال كنت جزءًا من التجربة، فإنك تلاحظ زر Google Lens في شريط البحث، وكل ما عليك فعله هو النقر على زر Google Lens للبحث باستخدام الكاميرا والحصول على محتوى يوتيوب ذي الصلة بصفته نتائج.

كما يوجد خيار الحصول على تفاصيل إضافية بخصوص العناصر المرئية من خلال النقر على “البحث في جوجل”.

وتحاول يوتيوب أيضًا تجربة رموز الاستجابة السريعة QR للقنوات بهدف توفير طريقة ملائمة لتبادل القنوات دون روابط طويلة.

ويمكن للمشاهدين اكتشاف رموز الاستجابة السريعة QR الخاصة بمنشئي المحتوى وتبادلها من خلال النقر على قائمة النقاط الثلاث في صفحة قناة منشئ المحتوى ومن ثم اختيار “تبادل” ومن ثم اختيار خيار رمز الاستجابة السريعة.

ويمكن مسح رموز الاستجابة السريعة QR عبر الإنترنت وفي وضع عدم الاتصال.

وتجرب المنصة التأثيرات التي ينشئها المستخدمون في فيديوهات Shorts. ويمكن لمنشئي المحتوى الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الميزة تخصيص فيديوهات Shorts وتحسينها وإنشاء تأثيراتهم وتبادلها مباشرةً عبر YouTube Shorts.

وتختبر يوتيوب حاليًا هذه المزايا من خلال تجارب مزايا يوتيوب، مما يتيح لمجموعات محددة من المستخدمين الفرصة لتجربتها قبل أن تصبح متاحة على نطاق واسع.

ويؤدي جلب هذه المزايا إلى مجتمع المستخدمين إلى رفع مستوى تجربة يوتيوب، وتسمح تجارب مزايا يوتيوب للمنصة باختبار الأفكار الجديدة، ويتيح هذا النهج للمنصة المملوكة لشركة جوجل قياس إمكاناتها دون المخاطرة بالتأثير السلبي في قاعدة مستخدميها الواسعة.