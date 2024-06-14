ياهو تطرح إصدارًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي من تطبيق الأخبار

طرحت ياهو إصدارًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي من تطبيق الأخبار Yahoo News مستفيدة من التكنولوجيا التي اكتسبتها من عملية الاستحواذ على منصة الأخبار الناشئة Artifact.

وكانت حملة الشركة للذكاء الاصطناعي قد أطلقت سابقًا مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي لخدمة البريد الإلكتروني، ويشمل ذلك ميزتها المنافسة لميزة البريد الهام في جيميل وملخصات الذكاء الاصطناعي لرسائل البريد الإلكتروني.

وتظل الفكرة وراء Artifact، وهو تطبيق تجميع الأخبار الذي أنشأه مؤسسا إنستاجرام كيفن سيستروم ومايك كريجر، موجودة داخل تطبيق الأخبار الجديد تمامًا.

ويتوفر تطبيق الأخبار الجديد للتنزيل عبر نظامي التشغيل أندرويد و iOS، ويقدم موجزًا ​​إخباريًا مخصصًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين بناءً على اهتماماتهم، في حين يمكن لميزة تسمى Key Takeaways تقديم ملخص تفصيلي لمقالة إخبارية.

وتشتمل المزايا الأخرى لتطبيق أخبار ياهو Top Stories، وهي ميزة تختار القصص الرائجة ليقرأها المستخدمون وتتضمن قريبًا ملخصات Key Takeaways.

ويمكنك حظر القصص التي تحتوي كلمات رئيسية غير مرغوب فيها بالإضافة إلى تصفية ناشرين معينين حسب تفضيلاتك.

واشترت ياهو تطبيق Artifact في شهر أبريل مقابل مبلغ لم يكشف عنه، مما أنقذه بعد أن فقد البوصلة نوعًا ما في المرحلة الأخيرة بسبب محاولته التحول إلى منصة وسائط اجتماعية تشبه تويتر.

ولم تقل ياهو إنها قد تعيد جميع المزايا الاجتماعية لتطبيق Artifact، مع أن تطبيق الأخبار الجديد يسمح لك بتبادل مقتطفات من المقالات مع أصدقائك. كما أن لديه ميزة streak وشارات يمكنك إظهارها للآخرين لكونك قارئًا من العيار الثقيل.

ولا يزال لدى الشركة خطط ذكاء اصطناعي إضافية في مرحلة التطوير، ويشمل ذلك صفحة الأخبار الرئيسية عبر الإنترنت، إذ تنقل ياهو بعضًا مما توفره في تطبيق الأخبار إلى صفحة الأخبار الرئيسية عبر الإنترنت.

ويتمتع الموقع بتصميم جديد يسلط الضوء على الأخبار الهامة ويقدم توصيات مخصصة ويعرض الموضوعات الشائعة.

وتشير مراجع التعليمات البرمجية عبر صفحة الأخبار الرئيسية عبر الإنترنت إلى أن ياهو تختبر ميزة ملخصات الذكاء الاصطناعي بصفتها وسيلة للسماح للزائرين بمتابعة الأخبار بسرعة دون الحاجة إلى قراءة المقالات بالكامل.

ويأخذ تطبيق الأخبار الدروس من Artifact عندما يتعلق الأمر بتقديم مزايا الذكاء الاصطناعي، مع أن ميزة ملخصات الذكاء الاصطناعي الموجودة في صفحة الأخبار الرئيسية عبر الإنترنت لا تتعلق بتطبيق Artifact.

وإلى جانب التجديد المستوحى من Artifact لتطبيق الأخبار ومزايا الذكاء الاصطناعي التي وصلت إلى البريد الإلكتروني، فإنه من الواضح أن ياهو تراهن على الذكاء الاصطناعي لمنح منتجاتها وخدماتها القديمة عبر الويب دفعة.