هونر تعلن هاتفها القابل للطي Magic V Flip

تعد هونر علامة تجارية فعالة في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي من خلال سلسلة Magic V، ويعد هاتفها الجديد Magic V Flip بمنزلة أول هاتف قابل للطي صدفي للشركة.

وزودت الشركة الهاتف بشاشة خارجية من نوع LTPO OLED بقياس قدره 4 بوصات وبدقة قدرها 1092×1200 بكسل وبكثافة قدرها 405 بكسلات في البوصة ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وسطوع يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع وتعتيم PWM العالي التردد.

ويمكنك الحصول على العديد من خيارات الشاشة العاملة دائمًا والقدرة على تشغيل التطبيقات بوضع ملء الشاشة مباشرة عبر الشاشة الخارجية.

وأضافت هونر أيضًا بعض مزايا الاستمرارية الذكية التي تعمل على توسيع تطبيقاتك تلقائيًا عند الانتقال من الشاشة الخارجية إلى الشاشة الداخلية.

وعند الحديث عن الشاشة الداخلية، فإنها من نوع LTPO OLED بقياس قدره 6.8 بوصات وبدقة قدرها 2520×1080 بكسلًا ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 21:9 ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وسطوع قدره 3000 شمعة في المتر المربع وتغطي 92 في المئة من مساحة الألوان BT.2020 وهي معتمدة من Dolby Vision.

ويستخدم Magic V Flip آلية مفصل خاصة طورتها هونر مع مكونات رقاقات فولاذية خفيفة الوزن وإطار من الألمنيوم.

ويعمل الهاتف بمجموعة الشرائح Snapdragon 8+ Gen 1 مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 730.

وتقترن مجموعة الشرائح بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 تصل إلى 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 تصل إلى 1 تيرابايت.

واستطاعت هونر تركيب طبقة غرفة بخار رفيعة جدًا بقياس قدره 0.25 ملم ومبردة بالسائل تغطي مساحة تبديد حرارة قدرها 2300 ملم.

وزودت هونر Magic V Flip بكاميرا خارجية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر IMX906 من سوني بفتحة عدسة قدرها f/1.9 مع ميزة تثبيت الصورة بصريًا، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، كما توجد كاميرا داخلية بدقة قدرها 50 ميجابكسل تستخدم مستشعر IMX816 من سوني.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MagicOS 8.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 4800 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 66 واطًا.

ويأتي الهاتف بسعر قدره 690 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 760 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 830 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 1 تيرابايت، و 965 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت.