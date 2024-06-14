كان الذكاء الاصطناعي موضوعًا أساسيًا في مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2024، وقد حظيت أنظمة التشغيل macOS وiOS وiPadOS بالعديد من مزايا الذكاء الاصطناعي التي ستعزز تجربة استخدام أجهزة آيباد وحواسيب ماك وهواتف آيفون، وأما نظام تشغيل ساعات آبل الذكية watchOS فحظي بعدد قليل من مزايا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، فقد أعلنت شركة آبل مزيتين تعملان بالذكاء الاصطناعي ستصلان إلى ساعات آبل الذكية في نظام watchOS 11.

ما مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة إلى ساعات آبل الذكية؟

يحتوي نظام watchOS 11 على تطبيق ترجمة جديد يسمح لك بترجمة اللغات مباشرة في الساعة دون الحاجة إلى استخدام هاتف آيفون إطلاقًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذا التطبيق تعرف وقت سفرك إلى بلد مختلف، بالإضافة إلى اللغة المستخدمة هناك، ويدعم 20 لغة، وسيُظهر تلقائيًا ويدجت الترجمة في Smart Stack، عندما يرى أن ذلك سيكون مفيدًا لك، مما يسمح لك بالوصول إلى تطبيق الترجمة بسرعة.

يُعدّ هذا جزءًا من تحديثات أداة Smart Stack التي ستصبح أكثر ذكاءً في نظام watchOS 11؛ إذ ستتكيف مع احتياجاتك وتعرض ويدجات مختلفة اعتمادًا على الوقت والتاريخ والموقع والعادات اليومية.

مزية أخرى جديدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي هي التوصيات الخاصة بأوجه الساعة؛ إذ ستحلل ساعة آبل الصور الخاصة بك وتقدم توصيات لأفضل الصور لاستخدامها كوجه لساعتك. وتعتمد هذه المزية على التعلم الآلي لتحديد الصور التي تحتوي على أفضل العناصر وتعابير الوجه.

ما المزايا الأخرى القادمة إلى ساعات آبل الذكية؟

بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي التي ذكرناها سابقًا يتضمن نظام watchOS 11 مجموعة من المزايا الأخرى، وأبرزها:

تطبيق Vitals الذي يمنحك نظرة عامة على المعلومات الصحية المهمة، مثل: مدة النوم ودرجة الحرارة ومعدل التنفس ومعدل ضربات القلب وغير ذلك.

سيدعم تطبيق Health البيانات الخاصة بالسيدات الحوامل؛ إذ سيعرض معلومات مثل: عمر الحمل ويرسل إشعارًا إلى المستخدم في حال ارتفاع معدل ضربات القلب.

مزية حِمل التدريب الجديدة ( Training Load) التي توضح للمستخدم كثافة التدريبات ومدتها وكيفية تأثيرها في صحته.

إمكانية تخصيص حلقات النشاط مع إمكانية إيقاف تتبع النشاط مؤقتًا في أيام الراحة، أو عند الإصابة.

مزية الأمان Check In ستصبح متاحة في الساعة.

إمكانية استخدام إيماءة النقر المزدوج للتمرير عبر أي تطبيق.

مزية Tap to Cash التي تسمح للأشخاص بإرسال الأموال باستخدام Apple Cash عن طريق تقريب ساعة آبل الذكية من ساعة أخرى أو من هاتف آيفون.

سيتوفر الإصدار النهائي لنظام watchOS 11 في هذا الخريف، وسيصل إلى ساعات آبل المتوافقة، وتشمل: طراز Apple Watch Series 6 وجميع الطرز الحديثة، بالإضافة إلى ساعة Apple Watch Ultra و Ultra 2 وساعة (Apple Watch SE (2022.