مايكروسوفت تؤجل إطلاق ميزة Recall في نظام ويندوز

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عبر مدونتها الرسمية أن ميزة “الاستدعاء Recall” لن تكون موجودة في أجهزة الحاسوب المحمولة بنظام ويندوز 11 ضمن مبادرة “كوبايلوت بلس” عند إطلاقها.

وكانت الشركة قد أعلنت سابقًا عزمها توفير العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة في الحواسيب المجهزة برقاقات سنابدراجون إكس من كوالكوم، ومنها ميزة الاستدعاء Recall المثيرة للجدل.

وقالت مايكروسوفت إنها ستضع الميزة في الإصدار التجريبي من نظام ويندوز لضمان “تلبية معاييرها العالية للجودة والأمان”، بدلًا من طرحها لكافة المستخدمين كإصدار “معاينة”.

وأضافت الشركة أن هذا القرار ينبع من التزامها بتوفير “تجربة موثوقة وآمنة وقوية لكافة العملاء”، وللحصول على ردود فعل إضافية قبل إتاحة الميزة لمستخدمي أجهزة كوبايلوت بلس.

وصممت مايكروسوفت ميزة Recall من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي محليًا في الأجهزة المدعومة لالتقاط لقطات للشاشة بصورة دورية كل عدة ثوانٍ، وتمكين المستخدمين من الوصول إلى أي محتوى ظهر في الشاشة سابقًا عبر البحث، كأن يبحث المستخدمون عن منتج ما ظهر لهم في أثناء تصفح الإنترنت.

ومع ذلك، أبدى العديد من الأشخاص مخاوفهم من أن تشكل تلك الميزة خطرًا أمنيًا كبيرًا، إذ قدم بعض خبراء الأمن السيبراني أدلة على سهولة اختراق أجهزة الحاسوب عند تفعيل هذه الميزة، وسرقة أي معلومات موجودة فيها.

واستجابةً لهذه الانتقادات، اتخذت مايكروسوفت قرارًا بجعل ميزة “الاستدعاء Recall” اختيارية خلال مرحلة المعاينة، وتعطيلها بنحو افتراضي، بالإضافة إلى اشتراط مسح الوجه عبر خاصية Windows Hello لتفعيل الميزة واستخدامها، وتشفير قاعدة بيانات فهرس البحث، لكن تلك التغييرات لم توقف الانتقادات الموجهة إلى مايكروسوفت التي قررت تأجيل إطلاق تلك الميزة على نطاق واسع إلى أجل غير مسمى.

ومن الجدير بالذكر أن مستخدمي أجهزة “كوبايلوت بلس” سيكونون قادرين على الوصول إلى مزايا أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أجهزتهم، مثل الترجمة الفورية الحية للمحتوى الذي يشاهدونه، وميزة إنشاء الصور Cocreator في برنامج الرسام، وتوليد الصور في تطبيق الصور، وغيرها من المزايا.