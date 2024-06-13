OpenAI تضاعف الإيرادات السنوية في 6 أشهر

تسعى OpenAI إلى تحقيق إيرادات سنوية قدرها 3.4 مليارات دولار، ارتفاعًا من 1.6 مليار دولار في نهاية العام الماضي، ومليار دولار في عام 2022، وذلك حسبما صرح الرئيس التنفيذي سام ألتمان لموظفي الشركة، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبرغ.

وفي اجتماع شامل، قال ألتمان إن الغالبية العظمى من تلك الإيرادات تأتي من منتجات وخدمات الشركة.

وجاء نحو 3.2 مليارات دولار من إصدار الاشتراك في ChatGPT الذي يوفر حدودًا عليا للمراسلة للأشخاص الذين يدفعون ما لا يقل عن 20 دولارًا شهريًا، وكذلك من المطورين الذين يدفعون للشركة مقابل استخدام نماذج اللغات الكبيرة للشركة في تطبيقاتهم وخدماتهم.

وقال ألتمان إن OpenAI تسير أيضًا على الطريق الصحيح لتحقيق نحو 200 مليون دولار من خلال توفير الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي عبر Microsoft Azure.

ويأتي هذا المبلغ سنويًا من مايكروسوفت، التي تمنح OpenAI جزءًا من مبيعات نماذج اللغات الكبيرة من OpenAI للعملاء الذين يستخدمون منصة الحوسبة السحابية التي تستهدف الشركات Azure.

وأفاد المنفذ الإخباري The Information سابقًا أن الإيرادات السنوية بلغت مقدار 1.6 مليار دولار في أواخر عام 2023، موضحًا أن الشركة ضاعفت إيراداتها السنوية – وهو مقياس لإيرادات الشهر السابق مضروبة في 12 – في الأشهر الستة الماضية.

وبرزت OpenAI بصفتها قوة دافعة في تطوير الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل نجاح ChatGPT الذي ساعد في إطلاق موجة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفي وقت سابق من هذا العام، أكملت OpenAI عرض مناقصة يقدر قيمة الشركة الناشئة بمقدار 86 مليار دولار.

وفي الأشهر الأخيرة، عملت OpenAI على زيادة الإيرادات من منتجات الذكاء الاصطناعي عن طريق بيع الخدمات لعملاء المؤسسات.

وبدأت OpenAI أيضًا بتدريب نموذج ذكاء اصطناعي جديد قد يساعدها في البقاء في صدارة عدد من المنافسين الممولين جيدًا الذين يتنافسون على المستخدمين والشركات نفسها.

وعينت الشركة الناشئة هذا الأسبوع سارة فريار، الرئيسة التنفيذية السابقة لخدمة الشبكات الاجتماعية المجاورة Nextdoor، لتتولى منصب المديرة المالية، وهو المنصب الذي ظل شاغرًا في شركة الذكاء الاصطناعي السريعة النمو لمدة عامين.

وقالت الشركة الناشئة إن فريار تساعد OpenAI في مواصلة الاستثمار في أبحاث الذكاء الاصطناعي مع تنمية أعمالها العالمية.