واتساب تحسّن تجربة إجراء مكالمات الفيديو

أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب تحديثات جديدة لتحسين تجربة المكالمات المرئية بالفيديو عبر الأجهزة المختلفة، وفقًا لما ذكرته المنصة عبر مدونتها الرسمية.

وأضافت المنصة ميزة مشاركة الشاشة مع دعم الصوت، إلى جانب زيادة الحد الأقصى لعدد المشاركين في مكالمات الفيديو إلى 32 شخصًا.

وتأتي هذه الخطوات لتعزيز المنافسة مع تطبيقات مكالمات الفيديو الأخرى مثل زوم وفيس تايم وجوجل Meet.

وكانت واتساب قد قدمت العام الماضي ميزة مشاركة الشاشة في مكالمات الفيديو، ومع دعم مشاركة الصوت، سوف يُسمح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو معًا مع جهات الاتصال في أثناء المكالمات عبر واتساب.

وقبل هذا التحديث، كان الحد الأقصى للمشاركين في المكالمات عبر الأجهزة المحمولة 32 شخصًا، في حين كان الحد الأقصى للمشاركين في نظام ويندوز 16 شخصًا. وفي نظام ماك، كان الحد الأقصى لا يتجاوز 8 أشخاص.

وتأتي هذه التحديثات لتواكب دعم مكالمات الفيديو الموسعة عبر تطبيقات أخرى مثل تطبيق فيس تايم من آبل، الذي يسمح بدعوة ما يصل إلى 32 شخصًا في المكالمات.

ومع ذلك، فإن تطبيقات مثل زوم وجوجل Meet تسمح لما يصل إلى 100 مشارك بالاشتراك في المكالمات حتى في الخطط الأساسية.

ويضيف التحديث أيضًا ميزة تسليط الضوء على المتحدث، التي تُبرز تلقائيًا المشاركين المتحدثين في المكالمة، وتجعلهم يظهرون في مقدمة الشاشة.

وبالإضافة إلى ذلك، أدخلت شركة ميتا – مالكة واتساب – ترميزًا جديدًا يُسمى Meta Low Bitrate (MLow) لتحسين جودة المكالمات حتى مع ضعف الاتصال بالشبكة، أو استخدام الأجهزة القديمة.

ويُعد هذا الترميز تحسينًا كبيرًا مقارنة بالترميز المفتوح المصدر Opus، الذي استخدمته ميتا سابقًا في المكالمات عبر منصاتها.

ويقدم ترميز MLow جودة صوت مضاعفة مع تقليل الحوسبة اللازمة لمعالجته بنسبة قدرها 10% مقارنة بالترميز المفتوح المصدر.

يُذكر أن ترميز MLow متاح بالفعل في مكالمات إنستاجرام وماسنجر، ويُطرح الآن عبر واتساب لتحسين تجربة المكالمات.

وذكرت واتساب أنها ستطرح كافة التحديثات الجديدة المتعلقة بالمكالمات لكافة المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.