هونر تطلق الحاسوب المحمول MagicBook Pro 16 عالميًا

أعلنت شركة هونر إطلاق حاسوبها المحمول MagicBook Pro 16 عالميًا بعد نحو أربعة أشهر من الكشف عنه في معرض MWC 2024 في برشلونة.

وصدر الجهاز أول مرة في السوق الصينية، قبل أن تقرر الشركة إتاحته للمستهلكين في العديد من الأسواق العالمية.

وتوفر الشركة الحاسوب المحمول MagicBook Pro 16 في الأسواق العالمية بمواصفات مختلفة قليلًا، إذ يحتوي الجهاز على معالج إنتل كور ألترا 5 (فئة 125H)، وذاكرة عشوائية حجمها 24 جيجابايت من نوع LPDDR5X، ومساحة تخزين تبلغ تيرابايت.

ويحتوي جهاز هونر MagicBook Pro 16 على شاشة IPS LCD حجمها 16 إنشًا بدقة قدرها 3,072 × 1,920 بكسلًا، ومعدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا، وهي تغطي الطيف اللوني DCI-P3 كاملًا، وتبلغ درجة سطوعها القصوى 500 شمعة، بالإضافة إلى بطارية بسعة قدرها 75 واطًا/ الساعة، ويمكن شحنها كاملةً خلال 70 دقيقة، كما أنها تدوم حتى 12 ساعة من العمل المكتبي.

ولم تشر هونر إلى وجود بطاقة الرسوميات NVIDIA GeForce RTX 4060 في الإصدار العالمي للجهاز، مما يشير إلى أن الحاسوب قد يعتمد على وحدة معالجة الرسوميات المدمجة Arc 7-core iGPU.

ويعمل الجهاز بنظام ويندوز 11، وتتيح هونر وضعين للعمل؛ أحدهما موفر للطاقة للمهام العادية، والآخر عالي الأداء للمهام الثقيلة والألعاب والبرامج المتطورة، كما يدعم الجهاز تشغيل العديد من مهام الذكاء الاصطناعي بفضل المعالج المتطور.

وبدأت هونر طرح الجهاز في فرنسا بسعر قدره 1300 يورو، مشيرةً إلى أن السعر قد يختلف في أسواق أخرى، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.