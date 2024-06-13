ما المزايا الجديدة القادمة إلى نظارة آبل Vision Pro في نظام visionOS 2؟

أعلنت آبل في مؤتمر WWDC 2024 المزايا الجديدة القادمة إلى نظارتها Vision Pro في وقت لاحق من هذا العام عبر تحديث visionOS 2، وتركز المزايا الجديدة في تعزيز الإنتاجية، والقدرة على إنشاء صور مكانية، وتحسين وضع السفر. وستصل هذه المزايا إلى جميع مستخدمي نظارة Apple Vision Pro هذا الخريف.

إليك أهم المزايا الجديدة القادمة إلى نظارة آبل Vision Pro في نظام visionOS 2:

مزايا تعزيز الإنتاجية في نظام visionOS 2:

يتضمن نظام visionOS 2 خيارات جديدة لمزية Mac Virtual Display تسمح لك بإنشاء شاشات افتراضية مزدوجة بدقة قدرها 4K، وفي الوقت الحالي، يمكن لنظارة آبل Vision Pro إنشاء شاشة افتراضية واحدة بدقة قدرها 5K.

يوفر النظام الجديد أيضًا دعمًا للماوس ولوحة المفاتيح المادية؛ مما يُتيح لك توصيل ماوس بنظارة Vision Pro بالإضافة إلى لوحة مفاتيح مادية مثل: لوحة المفاتيح Magic Keyboard.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن نظام visionOS 2 إيماءات اليد الجديدة للوصول إلى مركز التحكم وتعديل مستوى الصوت، وإذا كنت ترغب في مشاركة نظارة Vision Pro الخاصة بك مع صديق، فيمكنك السماح له باستخدامها كمستخدم ضيف مع إمكانية حفظ بيانات العين واليد لمدة قدرها 30 يومًا.

مزايا تطبيق الصور الجديدة:

في التحديث الجديد، ستتمكن من إنشاء الصور المكانية داخل تطبيق الصور؛ إذ سيستخدم نظام التشغيل visionOS 2 التعلم الآلي المتقدم لتحويل الصورة الثنائية الأبعاد إلى صورة مكانية. وبعد ذلك ستتمكن من استخدام مزية SharePlay في تطبيق الصور ومشاركة صورك ومقاطع الفيديو المكانية مع أصدقائك.

دعم ركوب القطار في وضع السفر:

تدعم نظارة آبل Vision Pro منذ إطلاقها وضع السفر (Travel mode) الذي يتيح لك استخدام النظارة في أثناء السفر بالطائرة. ولكن الآن مع تحديث visionOS 2، يمكنك أيضًا استخدام النظارة في القطارات وهذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى تطبيقاتك المفضلة في Vision Pro في أثناء ركوب القطار.

بالإضافة إلى كل هذه المزايا الجديدة في نظام التشغيل visionOS 2، أعلنت آبل إطلاق Apple Vision Pro في المزيد من البلدان؛ إذ ستطلق النظارة في كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في تاريخ 12 من يوليو مع إتاحة الطلب الأولي ابتداءً من تاريخ 28 من يونيو. وستطلقها في الصين واليابان وسنغافورة في تاريخ 28 من يونيو مع إتاحة الطلب الأولي في تاريخ 13 من يونيو.