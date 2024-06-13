كيفية جدولة الرسائل في هواتف آيفون في نظام iOS 18 

كشفت شركة آبل في مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC 2024) الذي انطلقت فعالياته يوم الاثنين عن مزية ينتظرها العديد من الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق الرسائل المدمج في هواتف آيفون بكثرة، فقد أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أن تطبيق الرسائل سيتضمن مزية الجدولة في تحديث iOS 18 الذي سيصل إلى مُستخدمي هواتف آيفون في الخريف؛ مما يسمح لهم بكتابة رسالة نصية وتحديد موعد إرسالها ليرسلها التطبيق تلقائيًا في الوقت الذي حدده المستخدم.

كيفية جدولة الرسائل في هواتف آيفون:

بعد تحديث هاتفك إلى نظام التشغيل iOS 18 الذي سيصل الإصدار النهائي منه في هذا الخريف، ستتمكن من جدولة أي رسالة في تطبيق الرسائل المدمج باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الرسائل، واختر جهة الاتصال التي تود إرسال رسالة إليها. اكتب الرسالة، ثم انقر فوق زر (+) في الجهة اليسرى من الشاشة. انقر فوق زر (المزيد) More، ثم انقر فوق خيار (الإرسال لاحقًا) Send Later الجديد. حدد الوقت وتاريخ الإرسال، ثم انقر فوق زر الإرسال. ستُخزّن الرسالة في الجهاز، وسيُرسلها التطبيق تلقائيًا في الوقت الذي حددته.

ستصل هذه المزية إلى جميع هواتف آيفون المتوافقة مع نظام iOS 18، وتشمل جميع الطرز الحديثة من طراز iPhone X. ونظرًا إلى أن تطبيق الرسائل مدمج في هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك وساعات آبل الذكية، ستكون مزية الجدولة متاحة في جميع هذه الأجهزة عبر التحديثات الجديدة لأنظمة التشغيل iOS 18 و iPadOS 18 و WatchOS 11 و macOS 15.

تأتي مزية الجدولة الجديدة مع مجموعة كبيرة من المزايا الأخرى في نظام iOS 18، مثل: القدرة على تعزيز الخصوصية وإخفاء التطبيقات، وتصنيف رسائل البريد الإلكتروني، وترتيب الصور بسهولة، بالإضافة إلى مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي.

هل سيحصل تطبيق الرسائل على مزايا أخرى؟

نعم، ستصل مجموعة أخرى من المزايا الجديدة إلى تطبيق الرسائل عبر نظام iOS 18 غير مزية الجدولة، وأبرز هذه المزايا:

شريط Tapback المُحدّث.

إمكانية التواصل عبر رسائل RCS مع مُستخدمي أندرويد.

مزية Genmoji لإنشاء الرموز التعبيرية بالذكاء الاصطناعي.

إمكانية إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية.

يمكنك تعرف المزيد من التفاصيل حول هذه المزايا في مقال: “ما المزايا الجديدة القادمة إلى تطبيق الرسائل في نظام iOS 18؟“.