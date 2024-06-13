شراكة جديدة بين OpenAI وأوراكل لتعزيز قدرات ChatGPT

أعلنت شركة OpenAI شراكة جديدة مع أوراكل، وذلك بهدف زيادة قدرات الحوسبة اللازمة لتشغيل ChatGPT.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعاون ثلاثي بين OpenAI ومايكروسوفت من جهة وشركة أوراكل من جهة أخرى، إذ ستتمكن OpenAI من استخدام منصة Azure AI التابعة لمايكروسوفت على بنية تحتية مقدمة من أوراكل.

وأكد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أن الشركة بحاجة ماسة إلى المزيد من البنية التحتية لدعم خدماتها، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستساعد OpenAI على التوسع.

وكان ألتمان قد أعلن في وقتٍ سابق خطط شركته لجمع مليارات الدولارات لمشروع إنتاج رقاقات الذكاء الاصطناعي.

وحتى الآن، اعتمدت OpenAI بنحو كامل على مايكروسوفت من أجل تلبية احتياجات الحوسبة اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتدريبها وتشغيلها.

وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت استثمرت في وقتٍ سابق 13 مليار دولار للحصول على حصة قدرها 49% في شركة OpenAI، بالإضافة إلى حق الترخيص التجاري الحصري لتقنياتها المختلفة.

ويتضح من صفقة أوراكل أن OpenAI تحتاج إلى قدرات حوسبة أكبر مما يمكن أن توفره مايكروسوفت وحدها لمواكبة الطلب المتزايد، وتجنب الانقطاعات المتكررة لروبوت ChatGPT الذي يخدم شهريًا ما يزيد على 100 مليون مستخدم.

وأوضحت OpenAI في بيان رسمي أن علاقتها الإستراتيجية بشركة مايكروسوفت لم تتغير، كما أكدت أيضًا أنها ما زالت تدرب نماذجها اعتمادًا على أجهزة حاسوب فائقة بُنيت بالشراكة مع مايكروسوفت.

وتوفر أوراكل البنية التحتية الأساسية لعدد من الشركات الأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنها شركة xAI التي أسسها إيلون ماسك لمنافسة OpenAI.