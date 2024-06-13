سامسونج تناقش التعاون مع ميتا وأمازون وكوالكوم

قالت سامسونج إن رئيس مجلس إدارتها عقد اجتماعات متتالية مع رؤساء شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة، ويشمل ذلك ميتا وأمازون وكوالكوم، في محاولة لتعزيز العلاقات وتعزيز التعاون خلال رحلته التي استمرت أسبوعين إلى الولايات المتحدة

والتقى لي جاي يونج مع رؤساء ميتا وكوالكوم وأمازون لمناقشة التعاون، وشملت المواضيع الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية والرقاقات.

وقالت العملاقة الكورية الجنوبية في بيان لها إن مارك زوكربيرج من ميتا دعا يونج إلى منزله، وتناولت المناقشات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الواقع المعزز والواقع الافتراضي. كما تبادلا الأفكار بخصوص كيفية تعميق تحالفهم التكنولوجي في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستقبلية وصناعات البرمجيات.

وجاء الاجتماع بعد نحو أربعة أشهر من زيارة رئيس ميتا لسيول بناء على دعوة من يونج.

وأوضحت سامسونج أن يونج التقى أيضًا مع الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي والرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم كريستيانو آمون لمناقشة التعاون في مجال أشباه الموصلات، ويشمل ذلك رقاقات الذاكرة لمراكز بيانات أمازون والخدمات السحابية بالإضافة إلى تصنيع عقود الرقاقات لمعالجات كوالكوم المحمولة.

وتخطط سامسونج لعقد اجتماع إستراتيجي عالمي مع المديرين التنفيذيين الرئيسيين ورؤساء المقرات الخارجية في نهاية شهر يونيو تقريبًا لإبلاغهم بمناقشات يونج فيما يتعلق بالتعاون مع الشركات الأمريكية الثلاث والتوصل إلى خطط عمل ورؤى مفصلة.

وتبادل يونج الأفكار والتوقعات المتعلقة بأسواق التكنولوجيا المتقدمة مع قادة التكنولوجيا وتحقق أيضًا من العمليات التجارية لشركة سامسونج في الولايات المتحدة.

وخلال رحلته إلى الولايات المتحدة، التقى أيضًا بشركات عالمية أخرى لتعزيز العلاقات والترويج لأعمال سامسونج، بالإضافة إلى المشرعين والمسؤولين الحكوميين.

وتراجعت سامسونج مقارنةً بالمنافسين في مجال الرقاقات، وخاصة الذاكرة المتطورة للذكاء الاصطناعي، ودعا رئيسها المعين حديثًا لقسم أشباه الموصلات الموظفين إلى التعاون معًا للتغلب على مجموعة من التحديات.

وتعد أمازون واحدة من عملاء سامسونج الرئيسيين في مجال الرقاقات، كما تعمل الشركتان معًا في مجالات مختلفة، مثل التلفاز والهواتف المحمولة والمحتوى.

وتستخدم الهواتف الذكية المتطورة من سامسونج معالجات Snapdragon المحمولة من كوالكوم، وقد وسعت الشركتان سابقًا شراكتها لتشمل أجهزة حواسيب الذكاء الاصطناعي.

كما تعد ميتا بمنزلة واحدة من عملاء شرائح سامسونج، وقد عملت مع سامسونج عند تطوير العملاقة الكورية الجنوبية لنظارة الرأس Gear VR والهواتف الذكية القابلة للطي.