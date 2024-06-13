سامسونج تعلن تلفاز الورق الإلكتروني الملون

خلال معرض InfoComm هذا العام في لاس فيغاس، أعلنت سامسونج تلفازها بالورق الإلكتروني الملون.

ومن خلال مزج الحبر الرقمي مع تقنية الورق الإلكتروني الكاملة الألوان، يمكن لهذه اللافتة الجديدة أن تحل محل المواد الترويجية التناظرية أو الورقية.

ويقدم المنتج الجديد بديلًا واعيًا بالبيئة للطرق الترويجية التقليدية مع توفير اللافتات العالية الوضوح التي تحتاج إليها الشركات.

ويعد المنتج في الأساس شاشة عرض بالحبر الإلكتروني الملون مصممة لعرض الإعلانات أو إعلانات الخدمة العامة في المكاتب أو مراكز التسوق أو متاجر البيع بالتجزئة أو حتى الأماكن العامة الخارجية.

وزودت سامسونج أول تلفاز بالورق الإلكتروني الملون بشاشة رقمية ملونة منخفضة الطاقة بقياس قدره 32 بوصة وبدقة قدرها 2560×1440 بكسلًا ويمكنها عرض ما يصل إلى 60 ألف لون.

ويأتي التلفاز بسماكة قدرها 17.9 ملم، ويبلغ وزنه مقدار 2.9 كغ دون البطارية. وبالحديث عن البطارية، فإن الشاشة نفسها لا تستهلك أي طاقة عند عرض صورة ثابتة.

وتدعي الشركة الكورية الجنوبية أن هذه اللافتة الرقمية يمكنها عرض المحتوى دون استخدام أي طاقة.

ووفقًا لشركة سامسونج، يمكن للتلفاز عرض المحتوى دون استهلاك الطاقة. ويحتاج التلفاز إلى الطاقة عند تغيير المحتوى الموجود عبر الشاشة.

ويستهلك التلفاز طاقة منخفضة مقارنةً باللافتات الرقمية التقليدية عند تغيير الصور.

ووفقًا لتعريفات اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC62301، يمكن تسويق استهلاك الطاقة الأقل من 0.005 واط على أنه 0 واط.

ويعرض التلفاز المحتوى المحمل سابقًا عبر وحدة التخزين الداخلية بسعة قدرها 8 جيجابايت.

ويمكن توصيل التلفاز أيضًا عبر البلوتوث والشبكة اللاسلكية وموصلين USB-C (واحد للطاقة والآخر لعمليات النقل).

ويحتوي التلفاز إطار Frame Deco Bezel المشابه لتلفاز The Frame من سامسونج، ويمكن استبدال الإطار المحيط بالتلفاز بسهولة، وهو متوافق مع حوامل حائط VESA.

ويمكن تركيب التلفاز في أماكن مختلفة، ويشمل ذلك السقف أو الطاولة أو الحائط. وتسمح هذه المرونة للشركات والمعلنين بنشر التلفاز في مواقع متعددة لإشراك الجماهير بفعالية مع تقليل تكاليف التشغيل.

وتخطط شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة لإطلاق التلفاز مع تطبيق مخصص يمكنه إدارة المحتوى عبر الشاشة بسهولة. كما يمكن إدارة التلفاز من بُعد في الوقت الفعلي من خلال حل Samsung VTX.