سامسونج تجلب الذكاء الاصطناعي إلى الفصول الدراسية

في حدث ISE 2024 في شهر يناير من هذا العام، قدمت سامسونج سلسلة شاشات العرض التفاعلية WAD، وهي بمنزلة سبورة بيضاء تفاعلية للمؤسسات التعليمية.

وقبل إطلاق المنتج، عززته الشركة بترقيات إضافية، إذ تطرح العلامة التجارية سلسلة شاشات العرض التفاعلية WAD مع مزايا الذكاء الاصطناعي.

وفي حدث Infocomm 2024 الجاري في لاس فيغاس، عرضت سامسونج منتجات تجارية عديدة، ويشمل ذلك أول شاشة ورق إلكتروني ملون لعرض الإعلانات من العلامة التجارية.

ويمكن استخدام شاشة الورق الإلكتروني الملون في أماكن، مثل مراكز التسوق والمكاتب والأماكن العامة والمطاعم ومحلات البيع بالتجزئة وأماكن أخرى مختلفة لعرض الإعلانات والقوائم والمنتجات والمزيد.

كما عرضت الشركة سلسلة شاشات العرض التفاعلية WAD التي قدمتها في وقت سابق من هذا العام.

وعلى عكس ذلك الوقت، يقدم المنتج الآن مزايا عديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ووفقًا للشركة، يمكن لسلسلة شاشات العرض التفاعلية WAD الآن توليد نسخ للدروس المنطوقة تلقائيًا وكذلك تلخيص تلك النسخ لتسليط الضوء على النقاط الرئيسية حسب الموضوع.

وعلاوة على ذلك، يمكنها تحليل نسخ المعلم والمحتوى المكتوب عبر الشاشة لتوليد اختبارات للطلاب.

ويمكن للمنتج أيضًا تحسين دقة المحتوى وحظر المحتوى غير المناسب باستخدام التعلم الآلي.

وتعاونت سامسونج مع Merlyn Mind، وهي شركة تكنولوجيا تعليمية، لجلب تقنية تعرف الصوت للبيئات التعليمية إلى سلسلة شاشات العرض التفاعلية WAD.

ووفقًا للشركة، فإن هذه الميزة تسهل على المعلمين التحكم في المنتج وتساعد في تصميم وظائفه لتتوافق مع المناهج الدراسية الخاصة بالمدرسة.

وتتوفر سلسلة شاشات العرض التفاعلية WAD من سامسونج بثلاثة أحجام، وهي 55 بوصة و 75 بوصة و 86 بوصة.

وتتميز بدعم لمس الأشعة تحت الحمراء وما يصل إلى 40 نقطة اتصال متزامنة وأربعة منافذ HDMI وأربعة منافذ USB من النوع A ومنفذ USB من النوع B ومنفذ USB من النوع C مع مخرج طاقة بقوة قدرها 65 واطًا ومنفذ LAN.

وفي الوقت الحالي، لا توجد معلومات بخصوص الموعد الذي توفر فيه سامسونج سلسلة شاشات العرض التفاعلية WAD للشراء.