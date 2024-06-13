رئيس “سدايا”: الذكاء الاصطناعي يعزز إدارة عمليات الحج ويسهل رحلة ضيوف الرحمن

أكد معالي الدكتور عبدالله الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، أن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي أسهم في تعزيز إدارة عمليات الحج بأعلى مستويات الإنجاز والكفاءة والأمان، والوصول لأفضل الخدمات لضيوف الرحمن بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بشؤون الحج.

وأشار إلى أن (سدايا) تعمل باستمرار على تطوير خدماتها خلال موسم الحج بالتوازي مع جهودها طوال العام الرامية إلى تسهيل دخول المعتمرين للمملكة عبر رقمنة خدمات المطارات والمنافذ الحدودية، بما يسهم في رفع مستوى أدائها وتقديم تجربة منظمة وسهلة وفعّالة.

وقد جاء ذلك في حديث أدلى به معاليه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب جولته التفقدية على المنشآت والمقرات التي تشرف عليها (سدايا) أو تجهز بنيتها التقنية للجهات الحكومية المعنية بموسم الحج 1445 في كل من: منطقة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمسجد الحرام والطرق المؤدية إلى مكة المكرمة.

وأوضح معاليه أن جهود (سدايا) تأتي ضمن إطار ما تحظى به من دعم مستمر ومتواصل من صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، لتضطلع بدورها في تحقيق الاستفادة المثلى من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، ومن ذلك خدمة ضيوف الرحمن تحقيقًا لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وظفت #سدايا تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي المتقدمة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1445هـ تحقيقاً لمستهدفات #رؤية_السعودية_2030 #يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/mZy8IyeaIN — SDAIA (@SDAIA_SA) June 12, 2024

خدمات سدايا في موسم الحج:

قال الدكتور الغامدي تقدم (سدايا) خلال موسم الحج هذا العام عددًا من الخدمات التقنية المتقدمة، التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن، ومنها:

1- منصة بصير:

أطلقت سدايا خلال موسم الحج العام الماضي منصة (بصير) بالشراكة مع وزارة الداخلية، وهي منصة ذكية تستند في عملها إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتنظيم الحشود في المسجد الحرام وإدارة الحركة وفقًا للطاقة الاستيعابية في كل موقع.

وتتيح هذه المنصة حصر أعداد الحجاج الداخلين إلى المسجد الحرام بسرعة فائقة ودقة عالية، كما تتعرف سلوك الحجاج والمعتمرين مثل سقوط الأشخاص وتعرضهم للإصابة في وقت قياسي، وتساعد أيضًا في تحديد كثافة الأشخاص في المطاف، والكشف عن التائهين مع تطوير نظام يعطي قراءات صحيحة لمعرفة مناطق الزحام القريبة من المسجد الحرام لتسهيل حركة سير المركبات.

2- منصة سواهر:

منصة (سواهر)، هي منصة تستخدم تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في تحليل مقاطع الفيديو والصور الملتقطة بواسطة الكاميرات الحرارية لتمكين قدرات التحليل المتقدم لتأمين الأماكن في الحج.

وتأتي هذا العام بتغطية جغرافية أوسع وأشمل، حيث ترتبط المنصة بأكثر من 1900 كاميرا في 20 موقعًا دائمًا وموسميًا في المناطق المحيطة بالمسجد الحرام والطرق الرئيسة في مدينة مكة المكرمة والأنفاق والمشاعر المقدسة والمنافذ البرية المؤدية إليها.

وتمتاز منصة سواهر بأنها تضم أكثر من 70 خدمة، بالإضافة إلى أكثر من 12 منصة تحليلية لرفع كفاءة إدارة الحشود وتعزيز قدرات التنبؤ ودعم اتخاذ القرار، وأشار الدكتور الغامدي إلى أن سدايا استخدمت هذا العام أكثر 300 كاميرا لتغطية منشأة الجمرات، ويصل عددها مع الأنفاق والمواقع الباقية فيها إلى أكثر من 400 كاميرا تحليل ذكي ترتبط مباشرة بخوارزميات ذكاء اصطناعي.

3- مركز التميُّز للمدن الذكية:

أفاد الدكتور الغامدي أن الهيئة تعمل كذلك من خلال مركز التميُّز للمدن الذكية على إدارة الكثافة الحركية لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة من خلال تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والعمل على تنظيم سيرهم خلال تنقلهم بين المشاعر ومكة المكرمة لتفادي الزحام بين الحجاج وتسهيل سيرهم في جو من الطمأنينة والراحة.

4- الخدمات الرقمية:

أتاحت (سدايا) العديد من الخدمات الرقمية لتحسين تجربة الحجاج، مثل: تطبيق (توكلنا)، الذي يوفر مجموعة من الخدمات الرقمية، مثل: الوصول إلى بوابة (مناسك)، التي تقدم خدمات وزارة الحج والعمرة، واستعراض البطاقة الذكية (نسك) لاستخدامها في المواصلات والدخول إلى المشاعر المقدسة والتنقل بينها.

كما أفاد الدكتور الغامدي أن الهيئة تسهم في تحسين تجربة الحجاج في منافذ السفر من خلال تسريع إجراءات القدوم والمغادرة والحد من الازدحام وذلك عبر 14 منفذًا يعبر من خلالها الحجاج القادمون من خارج المملكة، وجُهزت هذه المنافذ بما يصل إلى 1092 محطة عمل مزودة بأحدث أجهزة التقاط وتسجيل السمات الحيوية، ويعمل عليها فريق فني من الكوادر الوطنية على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات، كما جُهز 19 موقعًا من نقاط الفرز على مداخل مكة المكرمة وداخل المشاعر المقدسة بنحو 74 محطة عمل.

وتؤكد (سدايا) حرصها على الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة لتعزيز كفاءة رحلة ضيوف الرحمن في رحلة الحج.