ديسكورد تتيح الدردشة الصوتية المباشرة عبر PS5

تطرح سوني القدرة على الانضمام إلى مكالمات ديسكورد من جهاز بلاي ستيشن 5 دون الاعتماد على أجهزة الحاسوب أو تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالخدمة.

وقد لا ترى الخيار متاحًا اليوم، وتقول سوني إنها تطرح الخيار أولًا في اليابان، ومن ثم أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا والشرق الأوسط، ولاحقًا الأمريكتين في الأسابيع المقبلة.

ويعني هذا أنه يمكنك الآن استخدام علامة التبويب ديسكورد في مركز تحكم بلاي ستيشن 5 للوصول إلى خادم ديسكورد أو مجموعة الرسائل المباشرة مباشرةً، وتستطيع من هناك اختيار القنوات الصوتية المتاحة للانضمام.

ومن أجل البدء، حدد علامة التبويب ديسكورد في Game Base داخل مركز تحكم بلاي ستيشن 5 واختر الخادم الذي ترغب في الانضمام إليه، ومن ثم حدد القناة الصوتية المفضلة.

ويكشف هذا عن تفاصيل إضافية، مثل الأشخاص الموجودين في دردشة القناة. وتتلقى أيضًا إشعارًا عبر بلاي ستيشن 5 عندما يتصل بك مستخدم ديسكورد آخر، مما يسمح لك بالانضمام فورًا.

وأضافت بلاي ستيشن في البداية تكامل ديسكورد قبل عام، مع أن هذا التكامل لم يكن سلسًا، إذ يتطلب منك تحويل المكالمات من تطبيق ديسكورد المنفصل.

وأعلنت سوني في تحديث جديد إمكانية الانضمام قريبًا إلى الدردشة الصوتية عبر ديسكورد مباشرةً من منصة بلاي ستيشن 5، دون الاعتماد على جهاز الحاسوب أو تطبيقات الهاتف المحمول لبدء الاتصال.

وفي السابق، كان يجب على اللاعبين نقل المكالمات يدويًا إلى جهاز بلاي ستيشن 5 من تطبيق ديسكورد. ويسهل هذا التحديث الدخول بسرعة في محادثات مع اللاعبين الآخرين.

وعلى صعيد متصل، تجلب سوني هذا الأسبوع ميزة جديدة إلى بلاي ستيشن 5، وهي القدرة على تبادل ملف تعريف PSN للتواصل بسرعة مع الآخرين.

ويمكنك إنشاء رابط قابل للنشر من وحدة التحكم أو تطبيق بلاي ستيشن ومن ثم إرساله إلى صديق عبر أي خدمة مراسلة أخرى.

كما عرضت الشركة سابقًا Lego Horizon Adventures أول مرة، وهي نسخة جديدة من امتيازها الرائج الذي يأتي أيضًا إلى نينتندو سويتش Nintendo Switch.