جوجل تطلق ميزة الكشف عن الأرقام المجهولة في هواتف بكسل

تواصل جوجل تحسين هواتف بكسل من خلال تحديثات منتظمة تعرف باسم Pixel Feature Drops، وقد تضمن التحديث الأخير لشهر يونيو 2024 ميزة جديدة تُسمى “Lookup” تساعد في معرفة هوية المتصلين، والكشف عن الأرقام المجهولة.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين البحث عن الأرقام غير المعروفة التي اتصلت بهم أو اتصلوا بها مباشرة من سجل المكالمات دون الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيق آخر أو استخدام خدمة إضافية.

وتوفر تلك الميزة على المستخدمين عناء نسخ الرقم ولصقه في محرك بحث جوجل، أو إدخاله في تطبيقات أخرى مخصصة لهذا الغرض مثل تطبيق تروكولر الشهير أو غيره من التطبيقات المماثلة.

ولم تكشف جوجل عن التفاصيل التقنية وراء ميزة “البحث العكسي عن أرقام الهواتف”، لكنها أشارت إلى أن الميزة ستكون متاحة لهواتف بكسل 6 فما أحدث، بالإضافة إلى هاتف بكسل فولد، ما يعني أن كافة هواتف بكسل المزودة بشريحة Tensor ستكون قادرة على الاستفادة من هذه الميزة.

ويُقال إن تلك الميزة ستعمل اعتمادًا على البحث عن الأرقام في الويب، أو الأرقام المسجلة للأعمال والشركات في جوجل، لكن لا يُعرف مدى فاعلية تلك الطريقة مقارنةً بالخدمات الأخرى المتخصصة.

ولم تذكر جوجل أي قيود جغرافية لهذه الميزة. ومع ذلك، يُتوقع أن تكون متاحة في مناطق معينة أولًا مثل الولايات المتحدة عند الإطلاق.

ولم تعلن الشركة حتى الآن نيتها توفير هذه الميزة في هواتف أندرويد الأخرى التي تحتوي على تطبيق الهاتف الافتراضي من جوجل.