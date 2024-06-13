جوجل تختبر مزايا جديدة لمكافحة سرقة أجهزة أندرويد

أعلنت شركة جوجل بدء اختبار المزايا الجديدة لمكافحة سرقة الأجهزة في نظام التشغيل أندرويد 15، وهي المزايا التي كشفت عنها الشركة أول مرة في مؤتمر المطورين I/O في مايو الماضي.

واختارت جوجل البرازيل من أجل الاختبارات الأولية لتلك المزايا الجديدة، إذ تُعد البرازيل من الدول التي تنتشر فيها ظاهرة سرقة الهواتف الذكية، ويمكن للمستخدمين في البرازيل التسجيل لتجربة تلك المزايا في أجهزتهم المؤهلة.

وتُسمى تلك المزايا “قفل اكتشاف السرقة”، وهي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد إذا كانت بعض الحركات المفاجئة تشير إلى محاولة سرقة جارية، وهي تعمل على قفل الأجهزة تلقائيًا لحماية بيانات المستخدمين.

وبالإضافة إلى الاعتماد على الحركة، يمكنها أيضًا استخدام إشارات أخرى مثل محاولة استخدام الجهاز على شبكة مختلفة، أو اكتشاف ابتعاده عن شبكة مُستخدمة بنحو متكرر لمدة طويلة.

وأعلنت جوجل مزايا مكافحة السرقة التلقائية كجزء من التحسينات الكبرى في الخصوصية والأمان التي تخطط لإدراجها في نظام أندرويد 15، وهي تتضمن أيضًا مجلدًا أمنًا مؤمّنًا بكلمة مرور باسم “المساحة الخاصة” لتخزين التطبيقات والبيانات الحساسة، لتوفير طبقة حماية إضافية.

ومن المقرر إتاحة مزايا مكافحة السرقة للإصدارات القديمة من نظام أندرويد أيضًا في وقت لاحق من العام، لكن لم تكشف جوجل عن تفاصيل إضافية بشأنها.

وتختبر جوجل مزايا أخرى لتسهيل الاتصال بالشركات والأعمال مباشرة عبر واتساب من خلال الضغط على زر مخصص يظهر في قائمة البحث، بالإضافة إلى تسهيل حجز المواعيد مباشرة من صفحة البحث.