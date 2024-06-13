جنرال موتورز تعيد إحياء خدمة سيارة الأجرة الروبوتية

أعلنت كروز، وهي خدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة التابعة لشركة جنرال موتورز، أنها تبدأ الاختبار مرة أخرى بجميع أنحاء هيوستن.

وأوضحت كروز أنها تبدأ بسائقي سيارات أجرة بشريين قبل الانتقال إلى القيادة الذاتية الخاضعة للإشراف مع سائق آمن خلف عجلة القيادة في الأسابيع المقبلة.

وجاء إعلان كروز في الوقت نفسه تقريبًا الذي أعلنت فيه جنرال موتورز أن شركة صناعة السيارات تضخ مقدار 850 مليون دولار أخرى في شركة سيارات الأجرة الروبوتية لتغطية التكاليف التشغيلية.

وقالت تيفاني تيستو، المتحدثة باسم شركة جنرال موتورز: “يساعد هذا المبلغ في سد تمويل كروز حتى نتمكن من العثور على إستراتيجية مناسبة لكفاءة رأس المال على المدى الطويل، ويشمل ذلك الشراكات الجديدة المحتملة والتمويل الخارجي”.

ويأتي الاستثمار الجديد بعد أقل من عام من إخبار جنرال موتورز المستثمرين بأنها تخفض الإنفاق على كروز في عام 2024، وذلك في أعقاب سلسلة من حوادث السلامة التي بلغت ذروتها في إيقاف كروز لأسطولها بالكامل في شهر نوفمبر 2023.

وأنفقت جنرال موتورز أموالًا ضخمة على كروز، وأوقفتها في العام الماضي عندما اصطدمت إحدى سياراتها في سان فرانسيسكو بأحد المشاة الذي دفعته سيارة أخرى إلى مسار سيارة الأجرة دون سائق وسحبته نحو 6 أمتار بعد أن علق تحت إطارها.

وعلقت إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا تصاريح الشركة بعد أقل من شهر. وسرحت كروز ما يقرب من ربع قوتها العاملة وطردت 9 من المسؤولين التنفيذيين، ويشمل ذلك المؤسس المشارك في تأسيس الشركة والرئيس التنفيذي للشركة كايل فوجي بعد التحقيق في الحادث.

وفي شهر أبريل، أعلنت كروز أنها تبدأ بإعادة نشر خدماتها في فينيكس. وكما هو الحال في هيوستن، تظل سيارات كروز خاضعة للمراقبة والتشغيل من البشر.

وتخطط شركة سيارات الأجرة الذاتية القيادة أيضًا لتوسيع خدماتها إلى مدن أخرى من خلال التواصل مع المسؤولين وقادة المجتمع، مع أنها لم تقدم جدولًا زمنيًا بخصوص الموعد المحتمل لحدوث التوسع.