بلوهوست تتيح إنشاء المواقع بالذكاء الاصطناعي

أعلنت منصة استضافة المواقع بلوهوست إطلاق أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ضمن حزمة “WonderSuite” الخاصة بها، وتمكن الأداة المستخدمين من إنشاء مواقع مخصصة وفريدة معتمدة على نظام ووردبريس بسهولة وسرعة، مع إضافة محتوى وصور وصفحات ذات صلة بها.

وأوضحت الشركة أنها ستتيح للمستخدمين الإجابة عن سلسلة من الأسئلة القصيرة خلال عملية التسجيل، وتُستخدم هذه الإجابات لتزويد محرك الذكاء الاصطناعي لبلوهوست ببعض البيانات الأساسية لإنشاء تصميمات متعددة للمواقع المطلوبة، وهي تأخذ بعين الاعتبار مجال المستخدم وأهدافه والمعلومات الأخرى المقدمة.

وتثبت الأداة الإضافات الضرورية لتشغيل الموقع بنحو صحيح، كما تسمح للمستخدمين بتخصيص النتائج، وتعديل الخطوط والألوان والصور والمحتوى لاحقًا. ويمكن للمستخدمين حفظ النتائج مباشرة في واجهة إدارة ووردبريس.

وقال إد جاي، رئيس شركة “نيوفولد ديجيتال” المالكة لبلوهوست: “مع أداء إنشاء المواقع بالذكاء الاصطناعي، يمكن لأي مستخدم الاعتماد على محرك الذكاء الاصطناعي لبلوهوست لإنشاء موقعه الشخصي في دقائق معدودة”.

وتقدم أداة “إنشاء المواقع بالذكاء الاصطناعي” خيارات متعددة لمواقع مخصصة بالكامل، كما أنها تولد الصور والمحتوى وفقًا لبيانات المستخدم، مما يسرع عملية إنشاء المواقع وجعلها جاهزة للإطلاق بسرعة.

وفي الأشهر الأخيرة، انتشرت تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات لتبسيط الأعمال والمهام وتسريعها.

وفي البداية، كانت أدوات الذكاء الاصطناعي وسيلة مساعدة في برمجة المواقع، وهي الآن تساعد في إنشاء المواقع وإدارتها، وتحسّن فاعلية أدوات إنشاء المواقع الموجودة بالفعل منذ مدة طويلة، للحصول على نتائج سريعة عالية الجودة دون الحاجة إلى امتلاك خبرة في تصميم المواقع.