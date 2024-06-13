آبل تعلن توسيع SharePlay لتشمل المنزل

تتوسع خدمة SharePlay من آبل لتشمل مكبرات الصوت في منزلك. ويعمل HomePod و HomePod Mini و Apple TV ومكبرات الصوت العاملة بتقنية البلوتوث قريبًا مع SharePlay، مما يعني أنه يمكنك منح الأصدقاء والعائلة التحكم في تشغيل الموسيقى في منزلك.

وتحصل خدمة الموسيقى من الشركة أيضًا على Music Haptics للسماح لأولئك الذين يعانون صعوبات في السمع بتجربة الموسيقى عبر آيفون.

وأعلنت آبل كلتا الميزتين الجديدتين في مؤتمرها للمطورين العالمي WWDC 2024 هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تصلا مع تحديثات tvOS و iOS هذا الخريف.

وعلى غرار الطريقة التي تعمل بها SharePlay في Apple CarPlay، فإن إمكانية SharePlay الجديدة هذه تتيح لك منح الأشخاص الآخرين إمكانية الوصول إلى ما تشغله عبر مكبرات الصوت في منزلك بغض النظر عن امتلاك هؤلاء الأشخاص لاشتراك في آبل ميوزك أم لا.

ويحتاج الشخص الذي يشغل جلسة SharePlay إلى اشتراك في آبل ميوزك، مع أن الأشخاص المنضمين لا يحتاجون إلى اشتراك، بل يحتاجون إلى وضع جهاز آيفون الخاص بهم بجوار آيفون المشترك أو مسح رمز الاستجابة السريعة QR ضوئيًا في نافذة Apple Music SharePlay.

وبمجرد الموافقة، يمكنهم بعد ذلك التحكم في ما يشغله HomePod أو Apple TV أو مكبر صوت البلوتوث وإضافة مسارات إلى قائمة التشغيل من خلال تطبيق آبل ميوزك.

وخططت آبل أولًا لجلب SharePlay إلى HomePod مع الإصدار التجريبي من iOS 17.4، مع أنها أزالت الميزة قبل الإصدار الكامل.

وأطلقت الشركة SharePlay أول مرة لأجهزة آيفون مع iOS 15 بصفتها خدمة تتيح لك بث الموسيقى ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت والأفلام مع الأصدقاء عبر فيس تايم FaceTime.

وحصلت Apple CarPlay على SharePlay مع نظام التشغيل iOS 17. وأصبح بإمكانك الآن مع نظام التشغيل iOS 18 السماح للأصدقاء باختيار ما تشغله في منزلك.

وتستخدم ميزة Music Haptics الجديدة محرك جهاز آيفون المسمى Taptic Engine من أجل تشغيل النقرات والاهتزازات المحسّنة، مما يمنح المستخدمين الذين يعانون صعوبات في السمع طريقة مختلفة لاستشعار الصوت.

وتقول آبل إن Music Haptics تعمل عبر ملايين الأغاني في قائمة آبل ميوزك، وتتاح أيضًا بصفتها واجهة برمجة تطبيقات حتى يتمكن المطورون من إضافة الميزة إلى تطبيقاتهم. ومن المقرر أن تصل هذا الخريف مع نظام التشغيل iOS 18.