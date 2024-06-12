Stability AI تطرح إصدارًا جديدًا من مولد الصور

تؤدي Stability AI دورًا رئيسيًا في مجال توليد صور الذكاء الاصطناعي بفضل النماذج المفتوحة المصدر Stable Diffusion التي وضعت معايير الجودة والتخصيص والسرعة.

وتضيف الشركة الآن نموذجًا جديدًا إلى مجموعة نماذجها من خلال مولدها المتقدم لتحويل النص إلى صورة.

وأطلقت Stability AI نموذجها الجديد Stable Diffusion 3 Medium، وتدعي الشركة أنه نموذج توليد الصور الأكثر تطورًا.

ويتميز النموذج الذي يحتوي ملياري معلمة بترقيات عديدة مقارنةً بسابقه، مما يؤدي إلى توليد صور مرتفعة الجودة.

وعلى عكس Stable Diffusion 3 المكون من 8 مليارات معلمة، فإن Stable Diffusion 3 أصغر حجمًا ويعمل بكفاءة عبر الأجهزة الاستهلاكية.

ويستطيع النموذج الجديد التغلب على المهام الصعبة عادة لمولدات الصور، ويشمل ذلك توليد صور واقعية حتى للأيدي والوجوه وتوليد نصوص دقيقة دون أي خلل أو أخطاء إملائية، كما يمكنه الالتزام بالمطالبات المعقدة وفهم العلاقات المكانية.

ووفقًا للشركة، يعد Stable Diffusion 3 Medium نموذجًا صغيرًا، مما يجعله مرشحًا للتشغيل عبر أنظمة الحوسبة الفردية ووحدات معالجة الرسومات على مستوى المؤسسات.

وأضافت Stability AI أن النموذج مثالي أيضًا للتخصيص نظرًا إلى قدرته على جمع التفاصيل الدقيقة من مجموعات البيانات الصغيرة.

وتظل معايير Stable Diffusion 3 Medium مفتوحة المصدر ومتاحة لجميع المستخدمين بترخيص مجاني غير تجاري عبر Hugging Face.

ويعد النموذج الجديد خيارًا جذابًا للمستخدمين والمؤسسات التي لديها قيود على الموارد والتي ترغب في تشغيل تقنية توليد صور ذات قدرة عالية.

وتشجع Stability AI المهتمين باستخدام النموذج التجاري على التواصل معها من أجل الحصول على معلومات الترخيص.

ويتوفر Stable Diffusion 3 Medium عبر واجهة برمجة تطبيقات Stable AI و Stable Assistant وروبوت الدردشة الخاص بالشركة وعبر خدمة Stable Artisan من خلال منصة ديسكورد.

ويعد Stable Diffusion النموذج الرئيسي للشركة الذي يوفر إمكانات توليد النص والصور. وعاينت الشركة الإصدار الأولي من Stable Diffusion 3 في تاريخ 22 فبراير، مع توفره للعامة عبر واجهة برمجة التطبيقات في تاريخ 17 أبريل.