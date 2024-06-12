Light تعلن هاتفها البسيط Phone III

عادت شركة Light المصنعة للهاتف البسيط المزود بشاشة ورقية إلكترونية مع هاتف بسيط آخر دون أي تطبيقات، وهو Phone III الذي يعد هاتفًا صغير الحجم.

ويهدف الجهاز الجديد إلى تحسين سهولة الاستخدام والأداء، ويحتفظ بالكثير من الخصائص المفضلة في شاشة الحبر الإلكتروني.

ومثل نظيره السابق، يقدم Phone III شاشة بسيطة باللونين الأبيض والأسود دون الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت أو البريد الإلكتروني.

وعلى عكس هواتف Light القديمة، يتميز Phone III بشاشة من نوع OLED بقياس قدره 3.92 بوصات وبدقة قدرها 1240×1080 بكسلًا مع شريحة NFC لإفساح المجال لأدوات الدفع المستقبلية.

وتوجد كاميرا خلفية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مستوحاة من كاميرات تصوير الأفلام، وهي تحتوي زر غالق حقيقيًا مخصصًا، مع تركيز مركزي وطول بؤري ثابت. كما زودت الشركة الهاتف بكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف واجهة بسيطة ذات وظيفة محدودة، وقالت Light إنها تستمر بطرح أدوات إضافية مساعدة مع تحديثات البرامج المستمرة الاختيارية ولن تثبّت سابقًا أبدًا.

وقالت الشركة إنها قد تضيف تطبيقات البث، مثل سبوتيفاي، وتطبيقات المراسلة، مثل واتساب وسيجنال، وتطبيقات النقل التشاركي في تحديثات البرامج المستقبلية.

ويحتوي Light Phone III إطارًا معدنيًا وماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع ومصباحًا يدويًا.

ويعمل الهاتف بالمعالج الثماني النواة Snapdragon 4 Gen 2 Advanced Edition مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 613، لذا فإن الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما أنه مزود بتقنية NFC.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 1800 ميلي أمبير قابلة للاستبدال.

وقالت الشركة إنها صممت الهاتف في بروكلين وتايوان بالتعاون مع فوكسكون، وجمعته فوكسكون في الصين.

وزودت Light الهاتف بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 6 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها 128 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم المبسطة LightOS الداعمة لمشغل الموسيقى أو البودكاست، والرسائل النصية والدليل والاتجاهات والملاحظات أو المذكرات الصوتية والتقويم والمؤقت والمنبه.

ويوجد مستشعر بصمة الإصبع المثبت في الجهة العلوية مع مكبرات صوت استريو، ويأتي الهاتف بأبعاد قدرها 106 ملم × 71.5 ملم × 12 ملم، وبوزن قدره 124 جرامًا، وهو مقاوم للغبار والرذاذ وفقًا لمعيار IP54.

ويأتي هاتف Light Phone III بسعر قدره 800 دولار، ويمكنك الآن طلبه أوليًا بسعر خاص قدره 400 دولار، وهو حسم قدره 50 في المئة، حتى تاريخ 15 يوليو، ويصل الجهاز إلى المستخدمين بدءًا من شهر يناير 2025.