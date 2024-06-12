Blackmagic Design تعلن كاميرا لتصوير محتوى فيجين برو

أعلنت Blackmagic Design كاميرا URSA Cine Immersive المصممة لتصوير محتوى الفيديو المكاني لنظارة الرأس فيجين برو Vision Pro من آبل.

وتتميز كاميرا URSA Cine Immersive بنظام عدسات مجسمة ثلاثية الأبعاد مخصصة مع مستشعرات مزدوجة بدقة قدرها 8K قادرة على التقاط مجال رؤية بزاوية قدرها 180 درجة مع دعم الصوت المكاني.

وصممت Blackmagic Design هذه الكاميرا لالتقاط المحتوى بدقة قدرها 8160×7200 بكسل لكل عين وتوفر 16 نقطة توقف من النطاق الديناميكي لضمان التفاصيل ودقة الألوان في كل إطار، مع القدرة على تصوير محتوى سينمائي غامر ثلاثي الأبعاد بمعدل قدره 90 إطارًا في الثانية.

وتأتي URSA Cine Immersive بهيكل مصنوع من سبائك المغنيسيوم وطبقة مركبة من ألياف الكربون والبولي كربونات.

وتتضمن الكاميرا شاشة لمس قابلة للطي من نوع HDR بقياس قدره 5 بوصات وشاشة خارجية من نوع LCD لحالة الألوان، كما توجد أيضًا شاشة لمس ثانية من نوع HDR بقياس قدره 5 بوصات لتقليل الحاجة إلى الشاشات الخارجية.

وتعد خيارات الاتصال واسعة النطاق، ويشمل ذلك مخرج 12G-SDI و 10G Ethernet و USB-C ومنافذ الصوت XLR، بالإضافة إلى موصل Lemo للطاقة.

وزودت Blackmagic Design الكاميرا بمساحة تخزين داخلية قدرها 8 تيرابايت يمكنها تخزين نحو ساعتين من الفيديو المجسم بدقة قدرها 8K المسجل بصيغة RAW.

وتدعم الكاميرا أيضًا التخزين السحابي، مما يسمح بتحميل الوسائط ومزامنتها بسرعة عبر اتصال إيثرنت.

وفي الوقت نفسه، حدثت الشركة DaVinci Resolve لدعم إنشاء محتوى لنظارة فيجين برو.

ويحتوي برنامج التحرير المحدث عارض فيديو غامرًا جديدًا، مما يسمح للمحررين بتحريك المقاطع وإمالتها ولفها لعرضها عبر شاشات ثنائية الأبعاد أو مباشرةً عبر نظارة فيجين برو.

ولم تعلن Blackmagic Design بعدُ سعر كاميرا URSA Cine Immersive. وتأتي كاميرا URSA Cine 12K بسعر قدره 15 ألف دولار دون عدسة، مما يشير إلى أن الكاميرا الغامرة الجديدة قد تأتي بسعر مماثل، بالإضافة إلى سعر نظام العدسات المزدوجة.