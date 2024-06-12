يوتيوب تسمح باختبار صور مصغرة متعددة للفيديو

أتاحت يوتيوب إمكانية اختبار ومقارنة أداء الصور المصغرة لمقاطع الفيديو المتعددة لمنشئي المحتوى.

وأعلنت المنصة الميزة أول مرة في شهر يونيو الماضي، مع أنها كانت متاحة في ذلك الوقت لبضع مئات من المبدعين فقط.

وباستخدام الأداة الجديدة، التي تطلق عليها يوتيوب اسم “اختبار الصور المصغرة ومقارنتها” Thumbnail Test & Compare، يمكن لمنشئي المحتوى اختبار ما يصل إلى ثلاث صور مصغرة لمقطع الفيديو.

وقالت المنصة: “نعرض الصور المصغرة التي اخترتها بالتساوي عبر مشاهدي الفيديو، ومن ثم تُحدد الصورة المصغرة الفائزة بناءً على الصورة المصغرة التي تولد القدر الأكبر من حصة وقت المشاهدة”.

ويستطيع منشئو المحتوى الآن رؤية بيانات بخصوص كيفية أداء الصور المصغرة، مع أن الأمر قد يستغرق بضعة أيام أو ما يصل إلى أسبوعين للحصول على نتائج الاختبار النهائية من الصور المصغرة.

ويمكن أن يعرض التقرير النهائي تصنيف Winner للصورة المصغرة التي تتفوق بوضوح على الآخرين، مع أن صناع المحتوى قد يرون أيضًا تصنيف Preferred الذي يعني أن الصورة المصغرة من المحتمل أن تتفوق على الصور المصغرة الأخرى بناءً على حصة وقت المشاهدة.

ولا تقيد يوتيوب منشئي المحتوى بأي صورة مصغرة تحددها الأداة، ولا يزال بإمكانهم تحديد الصور المصغرة يدويًا إذا أرادوا ذلك.

وتتوقع المنصة أن يتمكن جميع منشئي المحتوى المؤهلين من الوصول إلى الأداة في الأسابيع المقبلة.

وتعد الميزة الجديدة مفيدة لصناع المحتوى؛ لأنها تتيح لهم اختيار صورة المعاينة الجذابة، وذلك على أمل جذب مشاهدين إضافيين.

وتتاح الأداة في YouTube Studio عبر جهاز الحاسوب فقط، وتحتاج إلى الوصول إلى المزايا المتقدمة.

ونشرت يوتيوب بعض التحديثات الإضافية. وفي الشهر الماضي، بدأت المنصة باختبار ميزة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في الانتقال إلى الجزء الجيد من الفيديو.

وأصبحت هذه الميزة متاحة الآن رسميًا على نظام أندرويد لمشتركي YouTube Premium. وتجرب المنصة أيضًا رموز الاستجابة السريعة QR للمبدعين بالإضافة إلى إمكانية ذكر قناة في التعليقات باستخدام الرمز @.