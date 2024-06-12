ياهو تضيف مزايا الذكاء الاصطناعي إلى البريد الإلكتروني

تعمل شركة ياهو على تحديث خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بها عبر إضافة مزايا جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أدوات أخرى تهدف إلى تبسيط إدارة البريد الإلكتروني.

ومن أبرز المزايا الجديدة إمكانية تلخيص البريد الإلكتروني عبر الذكاء الاصطناعي، إذ تظهر هذه الملخصات مصحوبة بقوائم نقطية تعرض المهام المقترحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الرسائل التي يُعتقد أنها ذات أهمية كبيرة للمستخدم.

وأعلنت جوجل منذ عدة أشهر توفير ميزة تلخيص البريد الإلكتروني في خدمة جيميل التابعة لها، كما أعلنت آبل حديثًا توفير الميزة نفسها في تطبيق البريد الافتراضي في أجهزتها.

وتعمل مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة أيضًا في بريد ياهو على تلخيص أي ردود محتملة مطلوبة.

ويسهل بريد ياهو أيضًا الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، والتصرف فيها بسرعة، إذ ستظهر الآن أزرار “الإجراء السريع” مباشرة داخل البريد الوارد، مما يتيح للمستخدمين إضافة حدث بسرعة إلى التقويم، أو تسجيل الوصول للرحلات الجوية، وتتبع الطرود.

وتوفر ياهو لوحة تُسمى “المميز”، وهي مساحة ثابتة جديدة تتيح للمستخدمين رؤية أكثر المهام أهمية لهم، أو الأشياء الأخرى التي يرغبون في إعادة النظر فيها بنحو سريع.

ويمكن لمستخدمي بريد ياهو الآن ربط صندوق الوارد بحسابات بريد إلكتروني أخرى، مثل جيميل وأوتلوك ومايكروسوفت من أجل إرسال كافة رسائل البريد الإلكتروني أو استقبالها في مكان واحد.

وقال كايل ميلر، نائب رئيس قسم المنتجات في بريد ياهو: “يتطلع الناس إلى طرق أفضل لتحسين الأنشطة اليومية التي غالبًا ما تُثقل كاهلهم مثل إدارة حسابات بريد إلكتروني متعددة، وفرز الجداول الزمنية، وقراءة الرسائل الطويلة، وتتبع الطلبات. وتهدف المزايا الجديدة التي نطلقها إلى جعل الحياة أسهل بكثير لأي شخص يعتمد على البريد الإلكتروني”.

وستكون تلك المزايا الجديدة متاحة للمستخدمين الجدد بنحو افتراضي، كما يمكن للمستخدمين الحاليين الوصول إليها بنحو اختياري، وستكون متاحة داخل الولايات المتحدة أولًا قبل إطلاقها في المزيد من البلدان.

ويمكن استخدام المزايا الجديدة في إصدار سطح المكتب من بريد ياهو في الحواسيب، ومن المقرر أن تتوفر لاحقًا لتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة ببريد ياهو.

وكان بريد ياهو قد أضاف مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي سابقًا من أجل تحسين البحث، ومساعدة المستخدمين في العثور على بطاقات الهدايا وأكواد التخفيضات المنسية، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني باستخدام الأسلوب المناسب.