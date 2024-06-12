ميسترال تعزز طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي

بعد مرور عام على دخولها في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي بأكبر جولة تأسيسية في أوروبا بقيمة قدرها 113 مليون دولار، تجمع ميسترال أموالًا إضافية جديدة.

وأعلنت الشركة الناشئة التي تتخذ من باريس مقرًا لها أنها حصلت على تمويل بقيمة قدرها 640 مليون دولار، مما رفع تقييمها إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار.

وقادت General Catalyst هذا الاستثمار، بمساهمات من العديد من المستثمرين الجدد والحاليين، ويشمل ذلك Lightspeed و Andreessen Horowitz و Bpifrance، بالإضافة إلى الأذرع الاستثمارية لشركات IBM وسامسونج وإنفيديا وسيسكو و Salesforce.

ويعد هذا التقييم زيادة بمقدار 23 ضعفًا في تقييم ميسترال، الذي كان يقدر بنحو 240 مليون دولار في شهر يونيو 2023.

وقالت ميسترال: “يسعدنا رؤية المستثمرين الجدد والحاليين يجددون ثقتهم بأعمالنا ويقدمون دعمًا جديدًا لتوسعها. تضعنا هذه الجولة الجديدة في موقع فريد لدفع حدود الذكاء الاصطناعي ووضع أحدث التقنيات في أيدي الجميع، وتضمن استمرار استقلالية الشركة”.

وأشارت الشركة إلى أنها تخطط لاستخدام الأموال لبناء قدرات حاسوبية إضافية، إلى جانب زيادة حجم الفريق عبر الأقسام لتوسيع نطاق جهود التسويق على المستوى الدولي والتغلب على المنافسين في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، ويشمل ذلك أنثروبيك و OpenAI.

ووقعت OpenAI صفقة لتكون أول مزود تابع لجهة خارجية يدمج نماذجه اللغوية الكبيرة في نظام التشغيل iOS 18.

ومنذ إطلاقها في العام الماضي، حققت ميسترال شهرة كبيرة مع التركيز على النماذج المفتوحة المصدر والنهج غير التقليدي المتمثل في توفير روابط تورنت لتنزيل النماذج واختبارها.

وطرحت الشركة أولًا نماذج Mistral 7B و Mixtral 8x7B، ومن ثم أتبعتها بنماذج Mixtral 8x22B و Codestral، وهو نموذج ذكاء اصطناعي توليدي متخصص في مهام البرمجة.

كما أطلقت أيضًا Mistral Large، وهو نموذج يتفوق على Claude 2 و Gemini Pro و GPT 3.5 مع إتقان اللغة الأم عبر 5 لغات ونافذة سياقية مكونة من 32 ألف رمز مميز.

وتدعي ميسترال أنها شهدت أكثر من 27 مليون عملية تنزيل من المستودعات العامة، مع استخدام النماذج المفتوحة عبر حالات الاستخدام المعقدة، لا سيما في الصناعة المالية والمشهد التكنولوجي والقطاع العام.

وسرعت ميسترال جهودها التجارية من خلال شراكات صناعية كبرى. وعلى مدار الأشهر الماضية، تعاونت الشركة مع العديد من عمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة، ويشمل ذلك مايكروسوفت و Snowflake و Databricks و Capgemini و IBM و Perplexity.