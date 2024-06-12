شاومي تكشف عن هاتفها الذكي 14 Civi

كشفت شاومي عن هاتفها الذكي 14 Civi، ويصل هذا النموذج بصفته أحدث نموذج رائد بأسعار معقولة للعلامة التجارية ويتميز ببعض المواصفات والمزايا الرائدة بسعر معقول نسبيًا.

ويعد 14 Civi في الأساس نسخة معدلة من Civi 4 Pro، الذي أطلقته الشركة في الصين في شهر مارس 2024، لذا فإن الهاتف يأتي أيضًا مع جهة خلفية زجاجية متميزة، إلى جانب نسخة تأتي مع جهة خلفية من الجلد البيئي.

وزودت شاومي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.55 بوصات وبدقة قدرها 2750×1236 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا مع 3000 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع.

وتدعم الشاشة +HDR10 ومجموعة ألوان DCI-P3 بمقدار 100 في المئة ودولبي فيجن Dolby Vision مع نسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 20:9، وتأتي مزودة بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass Victus 2.

وتصف شاومي الشاشة بأنها شاشة منحنية رباعية عائمة. وتدعم هذه الشاشة تقنية Wet Touch التي تساعد في تجنب اللمسات العرضية عندما تكون الشاشة مبللة.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 735، ويقترن المعالج بما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5X وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا ثلاثية مع عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل ومستشعر OmniVision Light Fusion 800 بفتحة عدسة قدرها f/1.63، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر Samsung JN1 وفتحة عدسة قدرها f/1.98 وضبط تلقائي للصورة، وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة قدرها 12 ميجابكسل مع مجال رؤية قدره 120 درجة وفتحة عدسة قدرها f/2.2.

وفي الوقت نفسه، تحتوي الجهة الأمامية كاميرا مزدوجة مع عدسة رئيسية بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع مجال رؤية قدره 78 درجة وفتحة عدسة قدرها f/2.0، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع زاوية عرض واسعة جدًا قدرها 100 درجة وجودة صورة فائقة الوضوح بدقة قدرها 4K وخوارزمية تصحيح التشوه بالذكاء الاصطناعي وفتحة عدسة قدرها f/2.4 وميزة EIS للفيديو المضادة للاهتزاز.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 4700 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقوة قدرها 67 واطًا، مما يعني أنه يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 40 دقيقة.

ويعمل هاتف شاومي بواجهة المستخدم HyperOS المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

وتشمل المزايا البارزة الأخرى دعم معيار الشبكة اللاسلكية المزدوجة النطاق Wi-Fi 6 واتصال الجيل الخامس 5G والبلوتوث 5.4 ودعم AAC/LDAC/LHDC و NFC ومستشعر الأشعة تحت الحمراء مع مكبر صوت استريو وقارئ بصمات الأصابع الموجود تحت الشاشة.

ويأتي الهاتف بسعر قدره 480 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 540 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.